Prisión para 3 de los detenidos en A Coruña este martes en una operación de tráfico de drogas con vínculos en Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, plaza 6, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres detenidos en la provincia de A Coruña que pasaron a disposición judicial este miércoles. Además, el domingo pasó a disposición otra persona que ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han puntualizado que en la jornada del martes también fue detenida una persona en Ferrol que fue puesta en libertad en dependencias policiales.

Durante la investigación, dirigida por la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, plaza 6, también pasó a disposición el domingo en A Coruña un detenido, que ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Todas las personas arrestadas en la provincia de A Coruña, un total de cinco según traslada el TSXG, están investigadas por un delito de tráfico de drogas.

En cuanto a los tres detenidos este martes en la provincia de Pontevedra pasarán a disposición judicial a lo largo de este miércoles.

OPERACIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS

La gran parte de las detenciones tuvieron lugar este martes durante un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la provincia de A Coruña y en la de Pontevedra.

Durante la intervención se produjeron, de manera simultánea, entradas y registros en domicilios y locales de la provincia de A Coruña y de Pontevedra.

Concretamente, según fuentes policiales consultadas por Europa Press, se produjeron detenciones en la ciudad de A Coruña, en Arteixo, Ferrol y en Pontevedra.

De esta forma, el municipio coruñés de Arteixo los agentes intervinieron dos vehículos que serán inspeccionados por la científica tras ser marcados por perros para la detección de drogas.