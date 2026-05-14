Prisión para los 3 detenidos por llevarse a la fuerza a una pareja y dejar al hombre herido en una cuneta de Moaña

Archivo - Detenidos dos varones en Vigo por supuestos robos con fuerza en el interior de 15 vehículos estacionados - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VIGO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de instancia de Vigo, sección de instrucción, plaza 1, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de las tres personas que fueron detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal y lesiones, tras llevarse desde la ciudad a una pareja a la fuerza y dejar al hombre tirado en una cuneta de Moaña después de darle una paliza.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que también ha avanzado que la magistrada de esta plaza se inhibirá en favor de la plaza 7, que estaba de guardia el domingo, cuando sucedieron los hechos.

Ese domingo, según han informado fuentes policiales, un vehículo ocupado por tres personas interceptó a una pareja en Vigo, y tras introducirlos en el coche se los llevaron a la zona de Moaña. Allí, tras agredir al varón, lo abandonaron, herido, en una cuneta en las inmediaciones de la autovía do Morrazo. A la mujer se la llevaron en contra de su voluntad en el vehículo.

La Udyco de la Policía Nacional inició las pesquisas y, tras hablar con el varón, que tuvo que ser evacuado a un hospital por las lesiones, lograron localizar a su pareja ese mismo domingo, en una casa okupada de Bouzas. La mujer también había sido agredida y, según fuentes policiales, el móvil de esas agresiones estaría relacionado con una supuesta deuda económica.

Finalmente, el pasado martes la Policía localizó a los tres presuntos autores de estos hechos, interceptando su vehículo y procediendo a su detención. Tras su puesta a disposición judicial, la magistrada ha ordenado su ingreso en prisión.