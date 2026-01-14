Prisión sin fianza para los cinco detenidos por el hallazgo de 200 kilos de cocaína en un contenedor del Puerto de Vigo

VIGO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la sección de Instrucción de Vigo en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco detenidos en las últimas horas por el hallazgo de 200 kilos de cocaína en un contenedor del Puerto de Vigo.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), todos ellos han pasado a disposición judicial en la mañana de este lunes, decretándose su ingreso en prisión.

Las cinco personas están investigadas por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y pertenencia a organización criminal, según indican las mismas fuentes.

Todo ello después de que la Policía Nacional detuviese a cinco personas por su supuesta vinculación con un cargamento de unos 200 kilos de cocaína, que fue localizado en un contenedor, en un buque que arribó el lunes al Puerto de Vigo.

Según ha podido saber Europa Press, los detenidos son personas de nacionalidad extranjera (albaneses) y se les relaciona con el hallazgo de esa partida de cocaína, que llegó en un buque portacontenedores a la terminal viguesa. El barco viajaba desde Sudamérica en la llamada 'ruta de la fruta'.

Tanto la Policía como el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban pendientes de la llegada del barco, ante las sospechas de que existiera el cargamento ilícito. La investigación está coordinada por el juzgado de instrucción 8 de Vigo.

Se da la circunstancia de que hace un año, la Policía frustró la entrada de 1.250 kilos de cocaína, vinculados con la mafia albanesa, a través del Puerto de Vigo. La droga viajó desde Ecuador en un portacontenedores y en ese operativo, en el que se detuvo a 9 personas (albaneses y belgas), participaron agentes infiltrados.

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, al menos una de las personas detenidas ahora, estaría relacionada con el alijo intervenido en esa operación de enero de 2025.