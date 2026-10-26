Prisión provisional para el detenido este fin de semana en Cangas por la muerte de un hombre en un edificio okupa

VIGO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 2 del Tribunal de Instrucción de Cangas, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido este fin de semana en dicha localidad pontevedresa por la muerte de otro hombre en un edificio okupa.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el varón está investigado por homicidio, después de que en la noche del sábado para el domingo un hombre falleciese durante una pelea en un edificio okupa de Cangas.

Según trasladó la Policía de la localidad, recibieron una llamada a las 22.15 horas del sábado en la que se alertaba de una pelea en un edificio okupa de la rúa Atranco.

Hasta allí se desplazó una patrulla, que descubrió a dos hombres peleando en el interior del inmueble y cubiertos de sangre. Ambos superaban los 50 años.

Tras separarlos y prestarles asistencia sanitaria, uno de ellos acabo perdiendo la vida. Finalmente, la Guardia Civil detuvo al hombre, pasando este lunes a disposición judicial.