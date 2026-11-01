Prisión provisional sin fianza para los cuatro detenidos por robos en viviendas en Vigo

Archivo - Imagen de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los cuatro personas detenidas esta semana en Vigo como presuntas autoras de varios robos en viviendas, a las que también se relaciona con supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal y atentado contra agentes de la autoridad.

Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial este domingo, cuando el magistrado de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha tomado la decisión de imponerles esta medida. Tres de los arrestros se produjeron en la tarde del jueves y el cuarto se produjo posteriormente debido a que, inicialmente, este último consiguió fugarse.

En el auto, según explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), el magistrado explica que adopta esta medida debido a la concurrencia, en grado alto, de riesgo de fuga, así como de reiteración delictiva y, en menor grado, por el riesgo de afectación a fuentes de prueba. "Por ello, entiende que la medida resulta necesaria, idónea y proporcional", añaden las mismas fuentes.

Las cuatro personas han sido detenidas por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de robo con fuerza en casa habitada, pertenencia a grupo criminal y atentado contra agentes de la autoridad.

OPERACIÓN POLICIAL

El operativo a cargo de la Policía Nacional se desarrolló, principalmente, en la tarde del jueves en el entorno de Canido. Entonces, se detuvo a tres personas y se buscaba a una cuarta, que pudo fugarse en un principio. Finalmente, este también fue detenido con posterioridad.