El profesor de Lugo acusado de agresión sexual atribuye la denuncia de las niñas a "una fabulación colectiva"

El acusado, durante la celebración del juicio. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este martes la primera jornada del juicio que se sigue contra el profesor de música del colegio de Albeiros acusado de agresión sexual. La vista se ha iniciado precisamente con la declaración del acusado, de 49 años, quien defendió su inocencia ante el tribunal negando los hechos y atribuyendo las denuncias a una "confabulación" de las niñas.

El docente ha decidido intervenir en primer lugar durante la vista oral, a pesar de que tenía la posibilidad de hacerlo al final del proceso. Desde el inicio, su abogado, Juan Carlos Fernández López-Abad, ha explicado que su cliente estaba preocupado por la situación, e insistió en que mantiene la convicción de que no cometió los hechos de los que se le acusa.

Aunque desde un principio se habló de cinco niñas de entre 9 y 10 años como las autoras de las denuncias, al final la Fiscalía solo dio valor a la de una de ellas. Las otras cuatro se personaron también como acusación particular, por lo que el acusado y los testigos de esta primera sesión tuvieron que contestar a las preguntas de tres abogadas y la fiscal por la acusación y de un abogado por la defensa.

Las que no han tenido que declarar han sido las menores supuestamente afectadas, con el objetivo de evitar su revictimización, ya que se dan por válidas las grabaciones realizadas previamente y que serán utilizadas como parte de la valoración de la prueba durante el proceso. También se acordó por todas las partes que no era necesario reproducir las 17 horas de grabación de estas declaraciones y se ciñeron solo a diez minutos de la única demandante admitida por la Fiscalía.

LAS ACUSACIONES

El profesor del colegio está acusado de realizar tocamientos a una de las menores en el pecho y en la zona genital, en algunas ocasiones incluso por debajo de la ropa, durante el transcurso de las clases y en presencia de los demás niños. Las acusaciones de las otras menores son similares y coinciden en las descripciones de los tocamientos. Todas las niñas implicadas son de las dos clases de cuarto curso.

Por ello, la fiscal solicita una pena de 5 años y medio de prisión por el caso de la única niña a la que se admitió su declaración como válida, mientras que las acusaciones particulares la elevan a 6 años por cada una y 6.000 euros de indemnización por daños morales.

Fiscalía y acusaciones señalan además que los supuestos tocamientos se producían tanto en momentos en los que el alumnado bailaba como cuando el profesor proyectaba vídeos en el aula y los estudiantes estaban atentos a la pantalla.

En esos momentos, según la acusación, el docente se sentaba entre los alumnos y cogía a algunas niñas en el regazo. Las acusaciones detallaron también la forma en que el profesor organizaba los bailes en círculo o por parejas y recordaron algunos comentarios que, según relataron, el acusado habría realizado a las alumnas, como "me gustas más tú".

En su intervención, el profesor ha explicado que llevaba seis años trabajando en el centro y que impartía clases de música a 17 grupos de distintas edades, por lo que conocía a muchos de los alumnos desde cursos anteriores. Sobre la menor que figura como principal víctima en la acusación del fiscal, ha afirmado que se trataba de una alumna inquieta a la que en ocasiones debía llamar la atención, aunque ha asegurado que la relación con ella era correcta y que no tenía problemas académicos.

El acusado ha atribuido la denuncia a una "fabulación colectiva", argumentando que alguna alumna pudo interpretar de forma errónea alguna situación y que posteriormente esa percepción se fue reforzando al comentarla entre ellas, con la intervención posterior de padres y medios de comunicación. Ha negado haber realizado tocamientos con intención sexual a ninguna menor, aunque sí ha admitido que en ocasiones pudo tocar el hombro de algún alumno dentro del contexto de las clases.

También ha señalado que pudo haber sentado a alguna niña en su regazo en algún momento, pero siempre con un objetivo pedagógico y nunca con connotaciones sexuales. Asimismo, aseguró que bailaba con todos los estudiantes y rechazó haber realizado tocamientos inapropiados, dejando claro que le costaba mantener la calma en el aula, que esta era conflictiva, y que eran las reprimendas para mantener el orden las que hacían que les tocara en ocasiones, "pero siempre con un matiz educativo, no sexual".

UNA NOTA DE DENUNCIA DE LAS NIÑAS

Los hechos por los que se juzga a este profesor tuvieron lugar en 2024 y se sucedieron cuando las niñas escribieron una nota a su tutora en la describían un comportamiento inadecuado por parte del docente, denuncia que fue inmediatamente remitida a la dirección del centro, que inició el proceso.

El profesor no volvió a dar clases a los grupos donde estaban los alumnos afectados y, como no leyó el contenido de la nota, en un principio pensó que se trataba de una denuncia por haberles pegado, tal y como ha señalado en esta sesión inicial, en la que han estado presentes también los padres de todas las niñas presuntamente afectadas.

"SHOCK"

Durante esta primera mañana de juicio, también han acudido a declarar la directora y el jefe de estudios del centro, así como otros profesores compañeros del acusado. Todos ellos han descrito el momento de la denuncia de las niñas como un "shock" por la situación vivida y han negado haber visto en ningún momento conductas inapropiadas por parte del acusado. Sí apoyaron la declaración de este en el hecho de que tenía problemas para mantener el control de la clase y que siempre se quejaba de ello en las reuniones del curso. Por su parte, sobre las niñas han asegurado que eran alegres y normales, que no daban problemas.

El juicio seguirá el martes a las diez de la mañana, y será el momento para las declaraciones de los testigos de la defensa y las pruebas periciales, entre las que figuran las psicólogas que atendieron a las niñas en un primer momento.

El profesor, que es padre de dos menores, aseguró también que no pensaba llegar a ningún acuerdo, ya que se declara totalmente inocente de los hechos.