El profesorado podrá inspeccionar gafas, calculadoras, bolígrafos u otros elementos en los exámenes de la PAU en Galicia

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha publicado este martes una adenda al protocolo de la PAU, que se celebrará en Galicia entre el 2 y el 4 de junio, en la que establece que el profesorado de las comisiones delegadas podrá inspeccionar gafas, calculadoras, bolígrafos u otros elementos.

En este contexto, la CIUG ha recordado que "el uso de dispositivos no permitidos implica la expulsión de la PAU, al igual que también lo implica tener cualquier dispositivo electrónico dentro del aula".

Los exámenes de la PAU congregarán este año a 13.441 estudiantes --495 más que el año pasado-- en 36 centros repartidos en una decena de localidades de las cuatro provincias gallegas.

Según dio a conocer la CIUG el pasado viernes, el 46,76% de los estudiantes se examinarán en la provincia de A Coruña, el 33,63% en Vigo, el 10,14% en Lugo y el 9,47% lo hará en la provincia ourensana.