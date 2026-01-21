El programa de detección precoz de cáncer de cérvix diagnostica desde 2021 89 casos, el 77% en fase inicial

Archivo - Hospital Clínico de Santiago. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

El Programa galego de detección precoz de cáncer de cérvix, puesto en marcha por la Xunta en el año 2021, diagnosticó, hasta mediados de octubre de 2025, un total de 89 cánceres, de los que el 77% estaban en fase inicial.

Así, la Consellería de Sanidade, coincidiendo con la semana europea de prevención del cáncer de cuello de útero, ha hecho balance del programa que la Xunta inició en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos en el año 2021 y que en la actualidad está implantado en toda Galicia y que, ha reivindicado, "mejora las posibilidades de tratamiento y supervivencia de las pacientes".

Desde el inicio del programa, el departamento autonómico invitó a participar a 283.271 mujeres, lo que representa más del 60% de las mujeres de 35 a 65 años.

A lo largo de este año 2026, tal y como avanzó el conselleiro de Sanidade en el Parlamento, la Xunta incorporará al programa a las mujeres de 25 a 35 años.

La positividad global al virus del papiloma humano (VPH) se sitúa en el 6,91%. Además, en el período que va desde el inicio del programa y hasta mediados de octubre de 2025, se detectaron 1.906 lesiones precancerosas.

PARTICIPACIÓN

La población diana de este cribado son las mujeres de 35 a 65 años residentes en Galicia y con cobertura sanitaria por el sistema público. La invitación se realiza mediante carta o SMS.

Las mujeres que aceptan participar pueden elegir entre recoger la muestra con un dispositivo de autotoma (que reciben en su domicilio) o cita con la matrona para realizar la prueba. El 44% elige cita con la matrona y el 56% elige autotoma.

La prueba primaria de cribaje es la detección de infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AIRE). Si esta prueba es negativa, se repetirá a los cinco años. Por el contrario, si la prueba es positiva, no implica tener cáncer necesariamente.

Es necesario verificar que no existen anomalías en las células, por lo que se realizará una citología. Según el genotipo del virus, así como el resultado de la citología, se establecerán diferentes actuaciones clínicas: seguimiento en un período de tiempo variable mediante repetición de pruebas o derivación a colposcopia para descartar presencia de una lesión premaligna o maligna del cuello del útero.

Toda mujer derivada a colposcopia recibirá, junto con la cita gestionada por el programa de cribado, una hoja informativa sobre la realización de la prueba y los posibles resultados. Una vez realizada la colposcopia y biopsiadas, si es el caso, las lesiones sugestivas de malignidad, se hace una evaluación individual del riesgo en función del resultado de la anatomía patológica y se establecerá el seguimiento adecuado.

En caso de que se detecte alguna lesión premaligna o cáncer, el programa gestiona directamente una cita en el Servicio de Ginecología correspondiente.

VACUNACIÓN

Desde 2008 la Xunta ofrece, en el caso de las niñas, y desde 2022 en niños, la vacuna frente al virus del papiloma humano al cumplir los 12 años.

En septiembre de 2024, el Ejecutivo gallego se anticipó en varios meses a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud Pública y amplió la vacunación a todos los niños hasta 18 años. Esta vacunación se amplió de nuevo, en mayo del pasado año, elevándola hasta los 21 años.

Las tasas de cobertura en los nacidos en el 2012 es del 98,77% en el conjunto de Galicia y, desglosado por áreas sanitarias: del 100% en la de A Coruña y Cee; del 97,41% en la de Ferrol; del 96,83% en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; del 100% en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; del 96,7% en la de Pontevedra y O Salnés; del 100% en la de Santiago de Compostela y Barbanza; y del 96% en la de Vigo.