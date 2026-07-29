Prohíben el baño en el área recreativa de A Fervenza, en Mondoñedo (Lugo), por contaminación en el agua

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo) ha informado de que está temporalmente prohibido el baño en el área recreativa de A Fervenza por niveles de contaminación microbiológica "superiores a los valores aceptables".

En concreto, los análisis realizados en el agua del río Tronceda detectaron niveles de contaminación microbiológica "superiores a los valores aceptables", con "presencia elevada" de Escherichia coli y enterococos intestinales.

La prohibición se mantendrá hasta que nuevos análisis confirmen que el agua reúne nuevamente las condiciones sanitarias adecuadas para el baño.

"Rogamos que se respete la señalización instalada en la zona y agradecemos la colaboración de los vecinos y de las personas usuarias de este espacio", ha instado el gobierno local en su comunicado.