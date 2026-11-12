La propietaria de la mina de A Gudiña reunirá a su junta general tras la prisión preventiva de su consejero delegado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Eurobattery Minerals, propietaria de la mina de wolframio de A Gudiña (Ourense), ha contratado a Ilari Kinnunen, director general de la filial FinnCobalt Oy, como asesora operativa interina y se prepara para convocar una junta general extraordinaria para elegir nuevos miembros del Consejo de Administración y un nuevo auditor.

Estos nuevos pasos se dan tras trascender que el consejero delegado y principal valedor del proyecto, Roberto García Martínez, se encuentra en prisión preventiva en Suecia, según dio a conocer la propia compañía. Además, en septiembre de 2026, Martínez fue condenado en España a dos años de cárcel por fraude y, días después, la explotación cesó su actividad de forma temporal.

Ahora, Eurobattery Minerals ha comunicado la contratación de Kinnunen para "apoyar las operaciones y la coordinación de la compañía durante el actual período de transición". Según ha destacado, tiene un amplio conocimiento de los proyectos y la organización, ya que ha liderado FinnCobalt y el desarrollo del proyecto de minerales para baterías Hautalampi desde 2023.

Su mandato inicial se centrará en apoyar al equipo central, revisar la situación operativa y preparar un plan de acción práctico para las actividades continuas. La compañía ha recalcado que el compromiso del Kinnunen es de carácter consultivo y no constituye un nombramiento como director ejecutivo. "Cualquier decisión que requiera la aprobación de la junta directiva permanecerá sujeta a los procesos formales de gobierno y toma de decisiones de la compañía", ha añadido.

Al mismo tiempo, la compañía se prepara para convocar una junta general extraordinaria para elegir nuevos miembros del Consejo de Administración y un nuevo auditor. Eurobattery Minerals espera publicar un aviso que incluya la fecha y la agenda propuesta tan pronto como se haya confirmado esta información.