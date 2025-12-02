El propietario de Sargadelos anuncia que reanudará la actividad en la planta de Cervo (Lugo) este miércoles

El dueño de Sargadelos, Segismundo García, a su salida de la fábrica, a 28 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España). El dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha vuelto a ordenar que pare la producción en la histórica planta de cerámica de - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El propietario de Sargadelos, Segismundo García, anuncia que reanudará la actividad en la planta de Cervo (Lugo) este miércoles día 3, "si no surgen inconvenientes".

En cualquier caso, en un comunicado remitido a los medios, apunta que esto será así "aunque la empresa siga pendiente de cubrir la plaza de CEO".