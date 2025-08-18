Protección Civil de Castilla y León pide a los peregrinos que no continúen el Camino de Santiago por los incendios

Zona calcinada tras el paso del incendio forestal, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha lanzado un llamamiento para que los peregrinos que realizan el Camino de Santiago por la zona, afectada por los incendios forestales, no continúen con la ruta.

Concretamente, se refieren a los tramos que atraviesan Astorga, Ponferrada, Bembibre y El Bierzo.

Así, piden que no continúen la ruta y que sigan las instrucciones de las autoridades.

26 INCENDIOS ACTIVOS

Castilla y León arrancó este lunes 18 de agosto con 26 incendios activos, de los cuales diez se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 9.30 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al situarse en estas provincias varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad, al igual que el de Gestoso.

El de Barniedo y el de Canalejas ya son de carácter autonómico al haber pasado a la provincia de Palencia, y el de Gestoso es el que pasó a la provincia de León desde Ourense.