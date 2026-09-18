El PSdeG acusa a Rueda de "electoralismo" con el plan de residencias: "23 de los 25 ayuntamientos son del PP"

La diputada del PSdeG Silvia Longueira en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Silvia Longueira ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "electoralismo" al diseñar el nuevo plan de residencias de mayores con criterios partidistas y no técnicos.

"En la Galicia de Rueda, la residencia no la decide la edad de los vecinos y vecinas, la decide el color político de tu alcalde", ha afirmado en una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Parlamento gallego.

Longueira ha denunciado que de los 25 ayuntamientos escogidos para las nuevas residencias, 23 están gobernados por el PP. Entre ellas, Ribeira, que supera el tope de 25.000 habitantes exigido al resto de los municipios y cuya residencia, según ha denunciado la diputada, se desbloqueó cinco días después de que el PP recuperase la alcaldía a través de una moción de censura.

La socialista ha puesto en duda los criterios técnicos que alega el Gobierno gallego. Así, ha sostenido que, si la selección se hizo por el envejecimiento, no se entiende que la residencia principal del sur de Pontevedra vaya para O Porriño, uno de los municipios menos envejecidos de Galicia.

Además, ha asegurado que si las residencias satélite debían ir a ayuntamientos más próximos, en diez de las doce parejas, los municipios ni siquiera lindan. A ello, ha añadido el "cambio de reglas por el camino". "En julio Rueda hablaba de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, y en septiembre el plan quedó limitado a los de menos de 25.000. Todo indica que primero dibujaron el mapa y después buscaron los criterios", ha resumido.

Longueira ha advertido también de una "rebaja en el compromiso con las plazas públicas". Al respecto, ha señalado que, en julio, Rueda anunció 1.800 nuevas plazas públicas, mientras que ahora "la Xunta solo garantiza que el 60% lo sean". Por ello, ha advertido de que hasta 720 pueden acabar en manos privadas a través de la fórmula de colaboración público-privada.

"Los ayuntamientos ponen el suelo, Rueda pone la foto y las empresas ponen la caja", ha señalado.

La diputada ha situado este modelo en la continuidad del aplicado con Feijóo cuando la Xunta anunció siete residencias públicas en las siete ciudades gallegas que acabó financiando y construyendo la Fundación Amancio Ortega y cuya gestión fue después sacada a concurso para entidades privadas.

CALENDARIO

Además, ha llamado la atención sobre el calendario al recordar que Rueda anunció estas residencias en el Debate del Estado de la Autonomía de abril de 2025 y que los ayuntamientos tienen hasta octubre de 2027 para ceder el terreno, por lo que considera que difícilmente abrirá una sola residencia en esta legislatura. "Lo que sí llega a tiempo es el anuncio, ocho meses antes de la municipales", ha apuntado.

La socialista ha enmarcado el anuncio en el balance de 17 años de gobierno del PP al señalar que el último Índice DEC (Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales), presentado esta semana por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sitúa a Galicia en el puesto 11 y entre las siete comunidades que suspenden, con un 4,98 sobre 10 y una cobertura cualificada de reducida. "E la respuesta de Rueda a nuestros mayores es un mapa pintado de un solo color", ha lamentado.

"Los mayores gallegos no deberían ser de primera o de segunda según el alcalde o alcaldesa que tengan", ha señalado Longueira, que ha exigido a la Xunta que publique los criterios de selección de los ayuntamientos, que las 1.800 plazas comprometidas sean públicas y que cada residencia tenga presupuesto y fecha de apertura.

Longueira ha anunciado que el Grupo Socialista registrará en los próximos días una batería de iniciativas en el Parlamento para que la Xunta de explicaciones sobre el reparto de los centros y se comprometa por escrito con el carácter público de las plazas, con los presupuestos y con los plazos de apertura de cada residencia.