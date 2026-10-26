PSdeG acusa a la Xunta de presentar unos presupuestos "en modo oscuro" y hacer un uso "espurio" del Parlamento

Archivo - El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidade del Grupo Parlamentario Socialista, Julio Torrado, ha denunciado este lunes que el Gobierno gallego "no está en la política gallega", presentando unos presupuestos "en modo oscuro" que se defienden en comisiones por conselleiros que "se limitan a compadrear" con los diputados del PP. "Una utilización espuria del Parlamento", ha señalado.

"Este gobierno parece como cuando les pones a los móviles el modo noche, que se apagan y olvidan para qué están diseñados o para qué tienen que trabajar", ha explicado esta mañana, en una rueda de prensa en el Parlamento gallego.

Reconoce que las elecciones generales "pesan" en el ambiente, pero señala que ese contexto "no puede servir de excusa". "No puede convertirse el Parlamento en una mera pasantía o en una consultoría donde pasar papeles y cuadrar hojas de Excel para después hablar de las cosas que a ellos les importan (...). No queremos conselleiros pasotas como los que estamos viendo estos días", ha afeado.

Para Torrado, estos presupuestos se pueden resumir en tres cifras: casi 37.000 inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida, más de 425.000 personas en las listas de espera del Sergas y solicitudes de dependencia que tardan más de 10 meses en resolverse.

"Estos tres datos deberían hacer reflexionar a un gobierno que viene aquí en modo oscuro, casi en modo avión, a hacer que hace, a pasar el trámite del Parlamento", ha lamentado el diputado socialista.

Se ha referido así a las comparecencias relativas a la presentación de los presupuestos de la Xunta para 2027. "Si presentan unos presupuestos que no compartimos, pero que son los presupuestos que presenta el Gobierno gallego, por lo menos que los defiendan, que los expliquen", ha reclamado, pidiendo además un debate "sereno y racional" sobre proyectos y sobre políticas.

CRÍTICAS A FEIJÓO POR SUS DECLARACIONES SOBRE LA EUTANASIA

Torrado ha aprovechado para denunciar las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respecto a la ley de la eutanasia.

Para el socialista, es "delirante y prácticamente macabro" contraponer una muerte digna a una vida digna; una afirmación que, en su opinión, "solo es merecedora de alguien que no entiende de lo que está hablando y a quién no le importa el dolor y el sufrimiento ajeno".

Además, Torrado ha incidido en que es un procedimiento "garantista", con un médico que firma la solicitud de la mano de la persona que pide la eutanasia, otro que la valida, una comisión que estudia cada caso y un médico que acompaña el proceso hasta el final, "con médicos del sistema público gallego implicados".

Por eso, ha calificado de "aberrante e indigna de alguien que dice que quiere ser presidente, esa falta de conocimiento". "No sabemos si es ignorancia o mala fe, pero lo que es seguro es una falta de humanidad terrible", ha afirmado. Además, ha animado al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a abordar el tema.

Julio Torrado ha arrancado su intervención felicitando a los brasileños por la reelección de Lula da Silva, que este domingo ganó la segunda vuelta de las presidenciales frente a Flávio Bolsonaro.