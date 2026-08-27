El PSdeG acusa a la Xunta de querer "deportar" a los menores de Ceuta tras su defensa de la reagrupación familiar

Archivo - La diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia Silvia Longueira en rueda de prensa. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG, Silvia Longueira, ha acusado a la Xunta de querer "deportar" a los menores de Ceuta al defender la fórmula de la reagrupación familiar.

Y es que este jueves, tras participar en la conferencia sectorial de infancia en la que se ha aprobado una línea de ayudas de 25 millones de euros para la atención a los menores migrantes en Ceuta, la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, reiteraba su apuesta por la reagrupación familiar, aunque sin cerrarse a la acogida de menores.

Para Longueira esto es "inaceptable". "Le llaman reagrupación familiar, pero lo que propone la Xunta es deportar niños. Reagrupar es resolver cada caso, uno por uno. Saber a dónde va cada niño y con quién. Lo que se propone es otra cosa: mandarlos de vuelta en bloque al país del que salieron. Eso tiene otro nombre", ha aseverado.

La diputada ha insistido en que la ley marca un procedimiento que "no es opcional". "Hay que escuchar al niño, tiene que informar a la Fiscalía y el retorno tiene que ser voluntario y con garantías", ha insistido Longueira, que también ha insistido en que "mientras no se resuelva caso por caso, esto no es una reagrupación, es un traslado forzado".

Además, considera que la propuesta de que asuma la tutela el Gobierno de Marruecos "retrata realmente qué son". "Si cuando no aparece la familia la salida es entregárselos a un Estado, esto nunca fue de familias", ha lamentado.

Asimismo, la diputada socialista ha afeado que la conselleira asegure que Galicia está dispuesta a acoger pero que no concrete cifras.

"Lo que le pedimos a la Xunta es que esté a la altura de la gente a la que representa. Una tierra que lleva un siglo viendo marchar a los suyos sabe muy bien lo que es depender de que te abran la puerta", concluye.