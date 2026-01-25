El PSdeG acusa a la Xunta de tener un modelo de minería "improvisado" y pide explicaciones por "irregularidades"

Archivo - La diputada del PSdeG Patricia Iglesias - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Patricia Iglesias ha cargado este domingo contra la política minera de la Xunta, a la que ha acusado de funcionar en base a un "modelo improvisado", y ha anunciado el registro de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre las "irregularidades" que rodean a diferentes explotaciones.

"La Xunta habla de minería estratégica, pero lo que practica es minería sin plan ni control y llena de irregularidades que acaban en los tribunales", ha censurado en un audio remitido a los medios, en el que ha remarcado que su partido "no está en contra" de esta actividad industrial, sino del modelo autonómico actual.

Iglesias ha denunciado que Galicia sigue sin un Plan Sectorial de Minas aprobado, lo que ha señalado como un "deber legal", y que, mientras, el Gobierno gallego continúe autorizando proyectos "a golpe de expediente, sin reglas claras y con una sucesión de problemas que acaban en los tribunales".

La diputada del PSdeG ha citados casos como el de Penouta, San Finx, A Gudiña y Touro-O Pino, que a su juicio muestran un "patrón común", que consiste en "autorizaciones cuestionadas, deficiente control ambiental, inseguridad jurídica y consecuencias directas para el territorio y para las personas".

Patricia Iglesias también ha puesto el foco en la "falta de transparencia" y en los "posibles conflictos de intereses" en informes técnicos utilizados para impulsar explotaciones mineras, así como en la ausencia de evaluaciones ambientales "completas" en proyectos de alto impacto. "Cuando es la justicia quien tiene que poner orden, es porque la Administración no está haciendo su trabajo", ha advertido.

En este contexto, la diputada socialista ha anunciado el registro de varias iniciativas en el Parlamento de Galicia para reclamar información detallada sobre estos procedimientos; garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad ambiental, y aclarar por qué Galicia sigue sin un marco de planificación minera.