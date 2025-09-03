PSdeG afea a Rueda convertir el Parlamento en un "teatro sin debate real" y su prevención de incendios del "malo será"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz segunda del Grupo Socialista, Lara Méndez, ha afeado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convertir el Parlamento gallego en un "teatro sin debate real", y tener una política de prevención de incendios basada en el "malo será que pase algo".

Tal y como ha reprochado en rueda de prensa, Rueda ha marcado un nuevo capítulo en el "despropósito de su gestión de incendios", tras asegurar que más del 60% de lo que ardió eran matorrales y piedras y que las casas habitadas fueron "pocas". "Aunque fuera una sola, ya sería un síntoma de preocupación. Negar el drama no es gobernar: es ofender a quien sufrió pérdidas irreparables", ha señalado.

En esta línea, la socialista ha denunciado que la Xunta "inventase una trama incendiaria" para desviar la atención y posteriormente culpase al Gobierno central, aunque este desplegó "inmediatamente" efectivos adicionales para ayudar.

Además, sobre la reunión entre Rueda y los alcaldes de los ayuntamientos damnificados, Méndez ha subrayado que "fue otro teatro" en el que el mandatario autonómico hizo un "monólogo", llegando a decir que no era una reunión para hablar de política. "Esto es una falacia porque cuando arde el país hacen falta soluciones políticas", ha enfatizado.

También, en relación a la comparecencia de Rueda en el próximo Pleno extraordinario, la socialista ha criticado el "uso abusivo" de la mayoría absoluta para "imponer tiempos, limitar la capacidad de control de la oposición y diluír los debates incómodos". "Es un rodillo que convierte la Cámara en un simple teatro al servicio del Gobierno, en lugar de ser un espacio real de diálogo y control democrático", ha advertido.

Por su parte, Méndez ha afirmado que los socialistas "no se van a callar", van a poner de manifiesto "la negligencia del PP", y a exigir responsabilidades y soluciones reales.

Con todo, ha finalizado asegurando que el PP "no estuvo a altura" en la mayor tragedia social que se vivió en Galicia en años, y que espera escuchar las acciones de futuro que la Xunta plantea para que esto no vuelva a suceder.