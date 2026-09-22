PSdeG asegura que cada noticia que se conoce sobre el conselleiro de Emprego es "más preocupante" y exige explicaciones

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha considerado que cada noticia que se va conociendo sobre el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, "es más preocupante" y ha vuelto a exigir explicaciones inmediatas.

Así lo ha trasladado el PSdeG después de que 'Eldiario.es' publicase que el responsable autonómico de Emprego posee el 39% de una sociedad que comparte sede con la bodega sancionada por contratar migrantes sin papeles.

"Cada cosa que sabemos es más preocupante que la anterior, y la respuesta del PP es siempre la misma: dar el asunto por cerrado y pasar página cuanto antes", han señalado los socialistas, que han exigido al conselleiro que comparezca en el Parlamento de Galicia y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explique también su papel en esta historia.

El PSdeG ha señalado que José González lleva una semana repitiendo que no tiene que ver con las empresas de su familia, pero sigue siendo dueño del 39% de Mirador de Banga S.L., una sociedad dedicada a la obtención y comercialización de uva que tiene sede en la misma dirección de Ribadavia que las empresas del grupo Casal de Armán, entre ellas la filial que Inspección de Trabajo sancionó por tener a personas migrantes sin papeles trabajando en la vendimia de 2025.

El PSdeG asegura que, pese a que la consellería defiende que esa sociedad no tiene actividad, las cuentas de 2025 dicen "otra cosa" y recogen 250.000 euros en inversiones financieras a largo plazo, casi el doble de lo que registraba pocos años antes.

"Un conselleiro que asegura no tener relación ninguna con el mundo del vino, resulta que aporta viñas a sociedades que no quiere identificar", han censurado los socialistas.

"Primero supimos que la bodega familiar había sido sancionada por tener trabajadores sin papeles en la vendimia. Después, que él lo despachó como un desgraciado incidente, que culpó a una empresa de trabajo temporal de la que aún nadie dio el nombre y que la bodega denunció ante la Guardia Civil a los propios trabajadores migrantes, no a la ETT. Y ahora, que el conselleiro mantiene intereses en una sociedad de uva con el mismo domicilio que las empresas sancionadas. Cuanto más explica, peor, resumen", ha indicado.

El PSdeG insiste en que esto no es un asunto privado toda vez que José González es el responsable de la Xunta en materia de empleo y derechos laborales. Además, recuerda que es el conselleiro que lleva más de un año reclamando al Gobierno de España competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras, en nombre de una inmigración "ordenada" y "controlada", y que ha calificado de improvisada la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno.

"Quien da lecciones de inmigración ordenada no puede tener la empresa de su familia vendimiando con personas sin papeles y despacharse diciendo que él no sabía nada", ha afirmado el PSdeG, antes de insistir en que Rueda debe dar explicaciones.

"El presidente dice ahora que no supo de la sanción hasta que la publico la prensa, un año después. Cuesta creerlo, pero si fuese cierto, sería igual de grave, porque significaría que el conselleiro encargado de velar por los derechos laborales le escondió durante un año al presidente que la empresa de su familia había sancionada. Y Rueda, en vez de pedirle cuentas por eso, da por buenas sus explicaciones", ha señalado los socialistas.

Además, argumentan que la participación de José González en Mirador de Banga figura en la declaración de bienes que el propio conselleiro presentó en el Parlamento en 2024. "No era ningún secreto, como ya advirtió el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el PSdeG cree que Rueda estaba al tanto y no actuó. El presidente sabía, o tenía que saber, que su conselleiro de Emprego seguía teniendo intereses en una sociedad de uva. Tiene que explicar desde cuando conocía todo esto y por qué no hizo nada", señalan.

Además, después de que el titular de la Xunta asegurase el lunes que si socialistas y nacionalistas quieren llevar el caso al Parlamento, José González "no tendrá problema en repetir lo que ya se explicó", el PSdeG recuerda que ya registro el pasado 16 de septiembre varias

iniciativas para exigir esa comparecencia.

"Una vez aclarados estos hechos habrá que depurar las responsabilidades que correspondan", subraya el PSdeG.