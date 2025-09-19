El PSdeG avanza una ofensiva por Gaza en el Pazo do Hórreo: parlamentarios forman una bandera palestina ante la Cámara

Besteiro ratifica que los socialistas impulsarán distintas iniciativas y cree que el PP tiene cada vez "más complicado" no asumir "el genocidio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros del PSdeG en las distintas cámaras de representación del Estado y Europa han formado este viernes, con cartulinas negras, rojas, blancas y verdes, la bandera del Estado de Palestina en la escalinata del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia, donde su jefe de filas, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado una ofensiva contra "la masacre y el genocidio" de Israel en la Franja de Gaza.

Antes de dirigir la reunión de la Interparlamentaria del PSdeG, Besteiro se ha sumado a la fotografía para escenificar el apoyo de los socialistas a Palestina y ha atendido a los medios, ante los que ha recordado la solicitud que registró en la pasada jornada para que haya un minuto de silencio en el Parlamento de Galicia en defensa de las víctimas del conflicto de Gaza.

Besteiro ha ratificado que los socialistas quieren que el próximo pleno arranque con este minuto de silencio y que, además, intentarán impulsar una declaración institucional que reflejará, ha dicho, "la realidad", que en Gaza se está cometiendo "un genocidio", y que desearía que todos los grupos, incluido el PP, que por el momento ha evitado esta calificación, secunden. También preparan una proposición no de ley.

La ofensiva de los socialistas llega a las puertas de un pleno, el de la semana próxima, en la que el conflicto de Gaza estará muy presente, toda vez que el BNG ha introducido una iniciativa de impulso (proposición no de ley) en busca de clarificar la postura de los distintos grupos sobre "el genocidio" de Israel contra el pueblo palestino. Los socialistas también llevan una pregunta al Gobierno.

Además, en el pasado pleno, los nacionalistas lanzaron también una propuesta de declaración institucional que no llegó a fructificar. De ello, culparon a los populares y a su "negativa" a asumir que el pueblo palestino sufre "un genocidio".

LOS SOCIALISTAS TAMBIÉN IMPULSARÁN UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY

Este viernes, Besteiro ha remarcado que "la masacre y el genocidio" en Gaza no pasará "inadvertida" para los socialistas gallegos, que van a impulsar acciones de condena en la Cámara autonómica, como ya han hecho en otros ámbitos políticos.

Sobre la declaración institucional, ha recalcado que confía en que cuente con el "apoyo" de todas las fuerzas políticas con representación en el hemiciclo gallega --será necesario para que pueda salir adelante-- y permita dejar "claro" el posicionamiento del Parlamento gallego contra "el genocidio que está practicando el gobierno israelí".

Tanto es así, que además del minuto de silencio y la propuesta de declaración institucional, Besteiro ha anticipado que la intención del PSdeG es también impulsar una proposición no de ley para evitar "que este tema caiga en el olvido".

"Lo haremos porque lo que está sucediendo en los últimos días es especialmente dramático. Desde este rincón del mundo que es Galicia, queremos trasladar ese compromiso fiel contra esa masacre, contra ese genocidio", ha argumentado, antes de insistir en que espera la "unanimidad" de los grupos de la Cámara autonómica al respecto.

EL PP, "EN OTRO PLANETA"

En este sentido, además de recalcar que los socialistas serán "activos" ante la situación de Gaza en todos los territorios, Besteiro también ha interpretado que al PP "se le pone cada vez más complicado" defender una posición política que evita la calificación de genocidio solo por ir "en contra de Pedro Sánchez.

A su juicio, es una situación "evidente" y su postura traslada "la sensación de que están en otro planeta, que son de otro planeta, o lo que es peor, que lo que pasa en este problema ni les preocupa ni les ocupa". "Espero que cambien esa posición", ha demandado.