El PSdeG defenderá en el Parlamento regular por ley un censo de viviendas vacías en Galicia

El secretario xeral del PSdeG, Aitor Bouza, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia defenderá en el Parlamento gallego modificar la Ley de Vivienda para crear un censo regulado de inmuebles vacíos en el que figuren datos de todos los ayuntamientos gallegos.

Así lo ha avanzado este lunes el diputado socialista Aitor Bouza en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega, en la ha asegurado que su formación pone encima de la mesa soluciones "reales y efectivas" para abordar la "emergencia habitacional".

En su comparecencia, Aitor Bouza ha propuesto elaborar una radiografía de la realidad del parque de vivienda como paso previo a la puesta en marcha de medidas como el Banco Público de Alquiler.

Bouza ha explicado que la propuesta pasa por hacer obligatorio inscribir en el censo todos y cada uno de los inmuebles vacíos para "conocer qué viviendas hay, en qué estado se encuentran, dónde están y, a partir de ahí, hacer un mapa" sobre la situación.

El parlamentario socialista ha advertido de que "de nada sirve decir que hay 500.000 viviendas vacías" si muchas de ellas "están inutilizadas o no se pueden emplear" para darle salida el elevado número de demandantes de vivienda.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno gallego que aplique sus competencias en materia de vivienda y trabaje "de la mano de los ayuntamientos" facilitando la información.

El objetivo, ha dicho, es permitir que, a continuación se puedan poner en marcha medidas como el Banco Público de Alquiler propuesto por los socialistas gallegos para garantizar precios asequibles a los inquilinos, al tiempo que se ofrece garantía de pago para los propietarios y propietarias, que saben que van a tener el piso en condiciones.

DEFIENDE LA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIALISTA

En este sentido, ha señalado que buscan "dar un paso más adelante" en la política de vivienda que defiende el PSOE y de la que ha puesto como ejemplo la declaración de ayuntamientos como el de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. "Una política que la Xunta se dedicó a torpedear pero que al final resultó ser una medida positiva", ha señalado antes de poner en valor el anuncio del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de ampliar el banco de vivienda pública del Ayuntamiento.

Así las cosas, ha sostenido que hay dos modelos. "Un modelo que apuesta realmente por medidas que repercutan de forma positiva en todos los gallegos y el modelo del PP, que lo único que busca es hacer propaganda, bombo y platillo día sí y día también".