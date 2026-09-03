El PSdeG denuncia un "ataque frontal" a la autonomía universitaria y exige a la Xunta recursos suficientes

El diputado socialista Aitor Bouza - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha acusado este jueves a la Xunta de "cometer un nuevo ataque frontal a la universidad pública y a su independencia" con la reforma aprobada por el Consello el pasado martes, que amplía las competencias de los consejos sociales para reforzar el control económico sobre las tres universidades gallegas.

"En esta ocasión, la intervención se quiere hacer a través de las cuentas", ha denunciado el parlamentario socialista en un comunicado remitido a los medios, en el que ha asegurado que la Xunta debería estar más preocupada por dotar económicamente a las universidades públicas para que puedan presentar un servicio público de calidad, que de desempeñar mecanismos de control sobre ellas.

"La educación pública es un derecho fundamental y lo que necesita es de recursos, no de intervencionismo absoluto por parte de una Xunta que lo único que pretende es controlar las universidades públicas", ha sostenido.

Según Aitor Bouza, el Gobierno gallego "ataca frontalmente una salvaguarda que lleva muchísimos años vigente, que es la autonomía universitaria".

En este sentido, apunta que la reforma, que modificará Ley 6/2013 del Sistema Universitario de Galicia, "obliga a someter las cuentas de las universidades a una auditoria externa anual antes de su aprobación, encarga a los consejos sociales el seguimiento de las recomendaciones de esa auditoria y les permite instar a la universidad a activar planes de reequilibrio financiero.

Todo esto, señala el PSdeG, mientras la Xunta prorroga hasta 2027 el actual Plan de Financiación Universitario y apenas acaba de iniciar la elaboración del siguiente, para el periodo 2028-2032, en un contexto en el que las propias universidades advierten de que los fondos estructurales no llegan para cubrir los costes reales.

El diputado socialista ha anunciado que su grupo llevará esta cuestión al Parlamento de Galicia para trabajar en lo que "de verdad" preocupa a las universidades, al profesorado y a los estudiantes. "Un plan de financiación adecuado a las necesidades reales y efectivas de las instituciones académicas", ha dicho para asegurar que "en eso debería estar trabajando la Xunta de Rueda, y no en atacar su autonomía y su independencia".