PSdeG denuncia la "gestión caótica" e "improvisación" de la Xunta en sanidad: "Todo llega tarde, mal y arrastras"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSdeG Julio Torrado ha cargado contra la "gestión caótica" de la Xunta con la sanidad gallega, resumiendo la "improvisación" del Gobierno gallego de la siguiente manera: "Todo llega tarde, mal y arrastras".

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Torrado criticó que tras dos meses de protestas de los profesionales y más de un mes después de rechazar una propuesta socialista para impulsar un plan extraordinario para los servicios de urgencias en toda Galicia, el PP vaya a defender en el próximo pleno del Parlamento una proposición de ley para impulsar la cobertura de plazas de médicos de difícil cobertura, pero "únicamente en un área sanitaria".

"Ahora pretende resolverlo todo declarando las urgencias de Ourense, y solo esas, como plazas de difícil cobertura. No existe ninguna visión integral del sistema. Son propuestas que ya se intentaron anteriormente y que, como es evidente, no han dado resultado", ha asegurado el socialista.

En este sentido, el también secretario de Sanidad del PSdeG ha censurado que el texto legislativo vaya a tramitarse por el procedimiento de urgencia y mediante lectura única, cuando, de haberse abordado este asunto con anterioridad, las posibles soluciones "podrían estar ya más avanzadas y responder mucho mejor a la realidad".

Julio Torrado ha reclamado a Sanidade y al Sergas una "dirección competente y convencida de afrontar el núcleo del problema", que promueva contrataciones "estables" para toda Galicia. "Planificar no es una posibilidad, sino una necesidad", ha insistido.

No obstante, ha afirmado que la posición de la actual dirección de la sanidad gallega consiste en afrontar la situación de los servicios de urgencias declarando únicamente los puestos del área sanitaria de Ourense como plazas de difícil cobertura, "evitando así profundizar en el problema".

Para el socialista, esta respuesta es "insuficiente" y "no garantizará la estabilidad" de los profesionales en esas plazas, sino que seguirá habiendo personal que tome posesión y posteriormente renuncie para acceder a otro destino.

"Estar convencido de estar siempre en posesión de la verdad es el mayor síntoma de estar equivocado, y el Gobierno gallego es un claro ejemplo de ello", ha concluido Torrado.