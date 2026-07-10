PSdeG denuncia que PP anunció la comparecencia del conselleiro maior de Contas "a escondidas", con un correo este jueves

El diputado socialista Julio Torrado - HUGO UCHA BOAN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSdeG Julio Torrado ha denunciado que el PP anunció la comparecencia del conselleiro maior de Contas "a escondidas", con un correo enviado con menos de 24 horas de antelación. "No está en ningún punto del Parlamento explícito, en ninguna convocatoria ni existe un orden del día formal", ha criticado.

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa previa a la celebración de la Comisión Permanente no Legislativa para las Relaciones con el Consejo de Cuentas, en la que está prevista la comparecencia de Juan Carlos Aladro Fernández.

"Informes tan relevantes como la memoria de actividades del año pasado, incluso el informe de fiscalización, el decreto de la cuenta general. Esto sucede porque este Parlamento es una vez más pisoteado por el Partido Popular", ha enfatizado.

Torrado ha ironizado con las palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que días atrás dijo que el conselleiro maior de Contas "no es Dios". "No será Dios, pero lo tratan como a Judas: deciden sobre su comparecencia y sobre sus tiempos, y después no le hacen ni caso a sus informes", ha aseverado.

Según ha explicado, hace más de una semana el grupo socialista recibió una propuesta de que la comisión de este viernes podía servir para adelantar la comparecencia. Sin embargo, pasaron los días y no recibieron ninguna convocatoria formal ni formulación del orden del día, hasta este pasado jueves a las 13.00 horas, cuando recibieron un correo electrónico del PP.

En él, ha indicado que figuraba la hora y el día; los informes que iban a presentarse e incluso los tiempos de debate. "Lo curioso de esto es que esa información la da el Partido Popular, quien nos convoca y nos da el orden del día. Es decir, que el dictamen de cómo se organiza, cómo se debate, quién viene y cuando viene lo decide, según este correo, un miembro del gabinete del grupo parlamentario popular", ha afeado.

"RÉCORD HISTÓRICO" DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PÚBLICA

En este contexto, Julio Torrado ha presentado cuatro datos procedentes de los informes del Consello de Contas que reflejan, en su opinión, una gestión "absolutamente errática", afirmando que actualmente hay registradas "34.384 personas como demandantes de una vivienda pública", un "récord histórico".

Asimismo, el socialista ha señalado que a este dato se suma que la media de espera para la resolución de una solicitud de dependencia está "en torno a un año", y que "hay 370.000 gallegos esperando una cita para el hospital".

El cuarto dato que ha destacado Torrado comprende a las cuentas públicas gallegas. Y es que, ha asegurado que Galicia cerró la última Conta Xeral fiscalizada con "191 millones de euros de superávit". Unos datos que, según el socialista, el Partido Popular "parece querer esconder" con su manera de organizar las convocatorias.

Para Torrado, lo "más grave", es el destino de ese dinero: pagar la deuda. "Que te condone la deuda el Estado no, pero recortar servicios públicos para pagarles a los bancos si. Esa es la política fiscal del Partido Popular", ha asegurado.

"Tenemos el récord histórico de demandantes de vivienda pública, tenemos récord histórico de listas de espera hospitalaria y superamos datos nunca escuchados sobre el avance en resolver una solicitud de dependencia. Estamos en una situación que no tiene ningún sentido para cualquier persona mínimamente sensata", ha enfatizado, concluyendo que formulará todas estas cuestiones durante la Comisión.