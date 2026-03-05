El PSdeG destaca la respuesta "clara y contundente" de Sánchez contra la guerra, reconocida a nivel "internacional"

La portavoz de Igualdade del PSdeG en el Parlamento, Paloma Castro; la secretaria de Organización, Lara Méndez, y la responsable de Igualdade de la Ejecutiva del PSdeG, Natalia González, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha puesto en valor este jueves la respuesta "clara y contundente" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rechazo a la guerra en Irán, una posición que, según ha indicado, está siendo "reconocida" a nivel "internacional".

Así se ha pronunciado al ser preguntada este jueves por las palabras de la líder del BNG, Ana Pontón, en las que pidió que las palabras de Sánchez fuesen "algo más que un eslogan" y exigió "una actuación contundente" por parte del Estado que se concrete "en hechos reales".

En su respuesta, Lara Méndez ha dicho que la respuesta del presidente del Gobierno "está siendo clara y contundente" y reconocida en "toda Europa y en otros ámbitos internacionales".

"Está siendo valiente, está siendo decidido y está, además, marcando claramente ese rechazo a buscar los conflictos y las guerras como solución en lugar de utilizar el diálogo y el consenso que es el arma que debemos utilizar en cualquier democracia", ha afirmado.

Además, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus acusaciones a Sánchez de utilizar este asunto de una forma "partidista". Así, ha recordado que "las únicas elecciones" que hay a la vista son las convocadas por el PP en autonomías para "buscar réditos políticos" y "soltar lastre de Vox".

Dicho esto, ha considerado que el PP se tendrá que "desdecir de sus palabras" ante el "respeto" y "reconocimiento" que está alcanzando Sánchez en la comunidad internacional.