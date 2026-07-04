El PSdeG engrasa su maquinaria para "lograr más alcaldías que nunca" en las municipales

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, interviene en el Comité Nacional del PSdeG - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha activado este sábado su maquinaria electoral durante la celebración Comité Nacional, en el que se ha marcado como objetivo "tener más alcaldías que nunca" en las próximas elecciones municipales del mayo de 2027.

En la reunión, celebrada una semana después del Comité Nacional y con las candidaturas de las ciudades ya despejadas --a excepción de Ferrol, donde habrá primarias-- el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha animado a todos los socialistas a "salir a la calle", con "decisión y compromiso", para "ganar" y lograr el mayor número de regidores en los comicios locales.

Besteiro ha aprovechado su intervención ante los suyos para felicitar a los candidatos ya proclamados --Pedro Blanco en Santiago, Natalia González en Ourense, Iván Puentes en Pontevedra y Miguel Fernández en Lugo--, así como para poner en valor la celebración de primarias en la ciudad de Ferrol, donde se enfrentarán el exalcalde, Ángel Mato, y la exedil Eva Martínez.

En este contexto, ha dicho que Partido Socialista celebra sus procesos internos de elección de alcaldables, a los que se ha referido como una "batalla bonita", "pensando en la gente que no forma parte del partido" y con el objetivo de elegir a los "mejores candidatos y candidatas" para "solucionar los problemas" de la ciudadanía.

Ha reivindicado con "orgullo" la gestión socialista en Vigo, A Coruña, Vilagarcía o Ferrol y se ha comprometido a recuperar Lugo de la mano de Miguel Fernández tras una moción de censura en la que el PP se apoyó en una tránsfuga entrando "por la puerta de atrás". "Es un símbolo de lo que vamos a recuperar dentro de diez meses", ha manifestado.

La cita ha reunido en Santiago a algunos de los dirigentes institucionales y orgánicos del PSdeG, como los tres secretarios generales provinciales --David Regades, Pontevedra; Bernardo Fernández, A Coruña; y Álvaro Vila, Ourense--, así como al presidente de la Gestora de Lugo, Luis Lago Lage.

AUSENCIAS Y SIETE INTERVENCIONES

Con todo, en plena ola de calor, también ha habido ausencias. Así, entre el más de un centenar de personas que acudieron, no han estado ni el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ni tampoco la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Tampoco ha estado presente la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, quien este sábado participa junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en un acto en A Fonsagrada.

En la bancada reservada a la Ejecutiva tampoco se ha visto a la vicesecretaria xeral del PSOE compostelano, Marta Álvarez Santullano, un día después de que se proclamase la candidatura del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, después de que ella misma rechazase presentarse como rival. Tampoco asistió Noemí Díaz, tras dimitir recientemente como edil de A Coruña por motivos personales.

Sí se ha podido ver a otros dirigentes socialistas como el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; el presidente de la Diputación de Lugo; Valentín González; el alcalde de Ames, Blas García; y el concejal de Economía y Planificación Estratégica de A Coruña, José Manuel Lage, así como a varios de los representantes del partido en el Parlamento de Galicia y en las Cortes Generales.

En la sesión que, tal y como han trasladado a Europa Press distintas fuentes socialistas, todas las intervenciones se han centrado en las municipales. Así, solo han tomado la palabra siete militantes, entre ellos el ya proclamado candidato a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, quien ha agradecido el apoyo de sus compañeros y ha llamado a trabajar de cara a las próximas contiendas electorales.

RESPETO A LOS "SEÑALADOS"

Todo ello en un Comité Nacional en el que Besteiro ha iniciado su intervención con un llamamiento a los militantes socialistas a "ser respetuosos" con los "señalados" y la "presunción de inocencia" ante lo que ha calificado de "operaciones político-judiciales".

Sobre este asunto, ha recordado que hace justo 11 años --el 3 de julio de 2015-- él mismo recogió el auto judicial que lo imputaba de varios delitos. Unas acusaciones que quedarían archivadas y la jueza que instruía la causa apartada por dilaciones indebidas.

Besteiro, ha asegurado que posteriormente "se supo que detrás de todo aquello había insinuaciones y las influencias del PP" como, según ha dicho, se ve ahora "a través de denuncias de personas interpuestas" pero con ellos "siempre detrás del operativo".

Tras asegurar que "pasaron ya 11 años", ha incidido en que se debe "ser respetuoso con los señalados y con la presunción de inocencia". "Creo que de aquello podemos aprender mucho y debemos aprender mucho", ha dicho para insistir en que se debe respetar la "presunción de inocencia con independencia de lo que pueda ocurrir y discurrir en un proceso judicial".

ACUSA A RUEDA DE "GOBERNAR A GOLPE DE BONO"

Todo ello en una intervención en la que ha acusado al Ejecutivo gallego de "gobernar a golpe de bono". "Bono Coidado, Bono Peixe, Bono Rural, Bono Comercio, Bono Cultural. Es la mejor metáfora de un gobierno que sustituye derechos por parches. El problema es convertir los derechos en cheques que compran voluntades", ha censurado.

Frente a ello, ha reivindicado la propuesta que los socialistas llevaron al debate del estado de autonomía, el "bono gobierno". "La ciudadanía gallega ya cumplió, paga impuestos. Ahora falta que la Xunta cumpla con algo tan revolucionario para ellos como es gobernar", ha afirmado.

El jefe de filas del PSdeG, que ha criticado el "fracaso" de Rueda en vivienda o en sanidad, ha censurado también la "parálisis" industrial del Ejecutivo gallego "mientras Pedro Sánchez trae SAIC a Galicia frente a competidores como Marruecos, Cataluña o Valencia".

Sobre incendios, ha recordado que el acuerdo parlamentario de 2018 con el PP sigue sin cumplirse ocho años después, con el Pladiga aprobado fuera de plazo y las medidas de prevención sin ejecutar: "No aprendemos nada de todo lo que pasó", ha censurado.

Dicho esto, ha exigido a Rueda que deje de amparar las posiciones de Feijóo con una "confrontación estéril" con el Gobierno de España. "El interés del presidente de la Xunta tiene que ser defender el interés de Galicia", ha subrayado para criticar la postura del PP gallego en asuntos como la condonación de la deuda.

CRÍTICAS A LA POSICIÓN DEL PP CON LA LEY NIETOS

Otro de los asuntos abordados por el secretario xeral del PSdeG ha sido la posición del PP sobre la Ley de Nietos y el voto exterior. Así, ha acusado al PP de "cruzar una línea en su deriva trumpista" al "despreciar abiertamente" a los hijos y nietos de quien marchó porque Galicia no les daba futuro.

"Durante años les llamaron embajadores de Galicia, ahora, cuando sospechan de que no votan como ellos quieren, los tratan como gallegos de segunda. Mucha morriña en los discursos y muy poca dignidad cuando toca defenderlos", ha sostenido.

En este punto, ha asegurado que sintió "vergüenza" cuando Feijóo propuso liquidar la Ley de Nietos y también cuando Rueda "calló", y ha denunciado que el PP responde "amén" a la propuesta de Voz de suprimir el voto exterior.

"Feijóo y Rueda le fallaron a la emigración gallega. Nosotros no le vamos a fallar a la emigración gallega. No le vamos a fallar. Para nosotros no hay gallegos de primera y de segunda. Hay gallegos, estén donde estén", ha manifestado.