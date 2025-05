El PSdeG insta al PP a demostrar si su apoyo al gallego en la Eurocámara es sincero: "Es el momento de quitar la careta"

Besteiro vuelve a acusar al PP-BNG de hacer "pinza" para impedir que el PSdEG pregunte a Rueda en el pleno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el eurodiputado socialista Nicolás González Casares han instado este lunes al Partido Popular a demostrar si su apoyo al uso del gallego en el Parlamento Europeo es sincero. "Es el momento de quitar la careta", han sostenido.

Acompañados por la diputada Silvia Longueira, ambos socialistas han comparecido este lunes en rueda de prensa para instar al PP a materializar en las instituciones europeas el apoyo dado a la iniciativa del PSdeG aprobada en el último pleno de la Cámara gallega para demandar que se habilite el uso de este idioma en la Eurocámara.

"En Galicia abrimos la puerta para que el gallego entre en Europa. Queremos saber si el PP está dispuesto a cruzarla o si todo fue una pantomima", ha advertido Besteiro.

El líder socialista ha recordado que la propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego fue presentada por la diputada del PSdeG Silvia Longueira. "Los socialistas no celebramos el gallego un día al año, sino todos los días, con políticas reales, también en Madrid y en Bruselas", ha señalado.

Besteiro ha insistido en la necesidad de poner en marcha "políticas útiles, realistas y con visión de futuro". "El gallego tiene que convertirse en una prioridad. Para eso hace falta planificación, inversión y, sobre todo, voluntad política, todo lo contrario de lo que hace el PP", ha indicado.

SESIÓN DE CONTROL DE LA CÁMARA

Durante su intervención, el secretario xeral de los socialistas gallegos ha criticado la "exclusión" del PSdeG de las preguntas en la sesión de control al presidente durante el pleno que arrancará el martes en el Pazo do Hórreo.

"No pudimos preguntar en el pleno por culpa de una pinza entre el PP y el BNG, que pretende silenciar la voz del PSOE en esta Cámara. No les interesa que cuestionemos al presidente ni que defendamos con fuerza la lengua gallega. Pero no vamos a callar", ha trasladado.

Por su parte, el eurodiputado Nicolás González Casares ha explicado que el trabajo para que el gallego sea reconocido en el Parlamento europeo ya está en marcha. "Ya hemos contactado con los cinco vicepresidentes encargados de la implantación de las lenguas cooficiales, entre ellos Esteban González Pons, del PP europeo. Ahora toca pasar de las palabras a los hechos", ha trasladado.

Casares ha recordado que la "presidenta del Parlamento Europeo ya conoce el acuerdo aprobado en Galicia, igual que los eurodiputados de otras lenguas cooficiales como el euskera o el catalán". "Si hay voluntad política, el gallego puede ser una realidad en la Eurocámara en 2026. Pero sin acción del PP, todo esto qurdará en nada", ha dicho.

Al respecto, Besteiro ha insistido en que "la ciudadanía va por delante de las instituciones" como, a su juicio, se demostró el 17 de mayo. "El gallego necesita más presencia real en la vida pública, en la educación, en la cultura y en las nuevas tecnologías. El futuro de la lengua se juega en lo digital, en lo educativo y en lo institucional", ha dicho para sostener que "el gallego no puede quedar fuera del mundo de los más jóvenes ni de las decisiones europeas". Para ello, ha reclamado voluntad política, "no fotos o titulares".

CRÍTICAS A PAULA PRADO

Por su parte, preguntado por las afirmaciones en las que la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, sostuvo que las filtraciones del Whatsapp muestran un "perfil autoritario" de Sánchez, Besteiro, Casares y Silvia Longueira han coincidido al aludir al sumario de la Operación Pokémon y recordar las palabras de la ahora número dos del PP. "Hablaba de regalos de la hostia", ha añadido Longueira.

Además, preguntado por las afirmaciones en las que Paula Prado acusó al líder del PSdeG de estar "ausente", Besteiro ha considerado que "quizás Paula Prado tuvo que salir a la carrera a defender a su jefe" porque el PSdeG "lo dejó en evidencia" con lo ocurrido durante el apagón. "Porque, como quedó demostrado, quien sí desapareció fue Alfonso Rueda, que abandonó el Cecopi en plena emergencia, sin saber qué iba a pasar ni cómo responder", ha argumentado el jefe de filas del PSdeG.

El líder de los socialistas gallegos ha denunciado que el PP "hace nueve años ya intentó" hacerlo desaparecer a él mismo y "ahora quiere volver a hacerlo" cuándo "impide" que pueda formular su pregunta a Rueda en la sesión de control del pleno. "Pero aquí estaremos defendiendo nuestra posición con firmeza", ha trasladado para criticar también la "complicidad" del BNG en este asunto.