El PSdeG llevará al Parlamento una ley para blindar la protección permanente de las viviendas públicas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa junto al diputado Aitor Bouza. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que los socialistas llevarán al Parlamento una iniciativa legislativa para blindar la protección permanente de la vivienda construida con fondos públicos, así como priorizar el alquiler.

En una rueda de prensa este lunes, ha explicado que la propuesta incluye que se rechacen "las excepciones de la legislación actual" en Galicia para que, "en el momento en que se ponga un euro público", las viviendas "se mantengan toda su vida en el campo de lo público".

"Lo público debe seguir siendo público permanentemente", ha reivindicado Besteiro en una comparecencia en la Cámara gallega acompañado del diputado Aitor Bouza.

En esta línea, ha señalado que "casi el 70% de los inscritos" como demandantes de vivienda pública "optan por el alquiler", por lo que ha apelado a "tener en cuenta estas necesidades" y arbitrar "las medidas para que haya mayor alquiler accesible".

En este contexto, ha defendido un modelo con tres prioridades: reconocer la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar, garantizar que toda vivienda construida con fondos públicos permanezca en el parque público y reforzar el alquiler accesible.

INCENDIOS

Asimismo, al inicio de la comparecencia, Gómez Besteiro ha trasladado su "afecto y apoyo" a los vecinos de Padrón y de Boborás afectados por los incendios forestales registrados este fin de semana en la Comunidad.

"Sabemos lo que significa ver el fuego cerca de las casas, la angustia que provoca tener que abandonar una vivienda y estar pendientes del viento. Por eso, lo primero tiene que ser estar con la gente, desear que la situación se mantenga controlada y agradecer el trabajo de los medios, equipos de extinción, servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad", ha manifestado.