El PSdeG prepara una Conferencia Feminista y reforzará la formación en la materia de cargos orgánicos y públicos

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (d), durante la reunión del Comité Nacional del Partido Socialista de Galicia, a 10 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruñ - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia prepara una Conferencia Feminista y reforzará la formación en la materia de los cargos orgánicos y públicos tras la crisis interna que atravesó la formación a raíz de las denuncias por acoso laboral y sexual contra varios cargos.

La propuesta de celebrar esta conferencia fue trasladada al partido por la presidenta del PSdeG y senadora, la viguesa Carmela Silva, el pasado sábado en el Comité Nacional que los socialistas celebraron para abordar las denuncias por acoso sexual y laboral registradas en el canal interno habilitado por el Partido Socialista.

El PSdeG aprobó la petición y, según han trasladado fuentes de la dirección consultadas por Europa Press, se prevé que la cita se celebre inmediatamente después de la Conferencia estatal en feminismo que el PSOE llevará a cabo a nivel federal.

Centrada el "cuatro ejes", el primero de ellos versará sobre la igualdad como política pública. "El PSdeG defiende un feminismo que se concreta en leyes, en presupuestos y en servicios públicos desde la Xunta hasta los Ayuntamientos", señalan estas fuentes, que inciden en que la "igualdad solo avanza cuando hay voluntad política y cuando gobiernan los socialistas de la mano del movimiento feminista".

En segundo lugar, se trabajará sobre un "feminismo construido en el tiempo" y "con responsabilidad". "El feminismo del PSdeG no nace ni termina en los gobiernos. Se construye también desde la militancia, desde los colectivos feministas del partido de la mano del movimiento y desde la acción política diaria, tanto en la responsabilidad institucional como en la oposición", señalan.

Por ello, estas fuentes destacan que esta conferencia recoge esa trayectoria colectiva para ordenarla, reforzarla y proyectarla hacia el futuro.

El Comité del pasado sábado, además, aprobó reforzar la formación en feminismo para los cargos orgánicos y públicos, entendida como "una herramienta de responsabilidad política". Todo ello en línea con lo incluido en el manifiesto feminista aprobado por la comisión de Igualdad del PSdeG en la reunión que mantuvo en diciembre tras estallar el caso Tomé.

AGENDA FEMINISTA PARA GALICIA

Además, inciden en que en el último congreso gallego se aprobó una "ambiciosa política de igualdad" que en esta conferencia política servirá de base para concretar las líneas de la agenda feminista que se acordarán para Galicia.

En cuarto y último lugar, la cita política abordará un feminismo desde el territorio al entender que la igualdad se construye en la vida cotidiana y desde la proximidad. "Los ayuntamientos socialistas, el Parlamento y la acción política en el territorio son claves para que las políticas feministas lleguen a todas las mujeres, vivan donde vivan", subrayan.

EL PSdeG DIO LA CRISIS POR CERRADA

Con el comité nacional que el PSdeG celebró en Santiago de Compostela, la dirección gallega dio por cerrada la crisis surgida a raíz de las denuncias y el propio Besteiro trasladó que la conclusión de la cita política, el máximo órgano de decisión entre congresos, fue que la dirección había actuado "correctamente".

En concreto, la crisis estalló tras las denuncias por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, --suspendido de militancia--.

A ella se sumó la denuncia de una edil por acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, como represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de otro concejal; así como otra denuncia presentada por dos exediles del PSOE de A Coruña contra la alcaldesa, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage, por acoso laboral, un hecho que la propia regidora calificó de "ajuste de cuentas" de las exconcejalas por no haber repetido en las listas.