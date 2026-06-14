PSdeG reclama a la Xunta explicaciones por afrontar la campaña de alto riesgo de incendios con un modelo que "ya falló"

Archivo - La portavoz de Medio Rural del PSdeG en el Parlamento, Carmen Dacosta. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Carmen Rodríguez Dacosta reclamará a la conselleira de Medio Rural explicaciones por seguir afrontando cada campaña de alto riesgo de incendios con un modelo que "ya falló", compuesto por "medidas provisionales, refuerzos temporales y sin una reforma estructural".

En una nota de prensa, el PSdeG ha avanzado que llevará el martes al Pleno la política de la Xunta contra los incendios forestales, para pedir explicaciones sobre los cambios reales introducidos tras las últimas campañas y si piensa seguir respondiendo a los nuevos fuegos con "herramientas viejas".

"El fuego cambió. Lo que no cambió es la política de la Xunta. Y esa es la responsabilidad que tendrá que explicar en el Pleno", ha subrayado Dacosta alertando de que el modelo utilizado "lleva años dando señales de agotamiento" y "sigue sin adaptarse a la nueva realidad de los incendios forestales".

La parlamentaria socialista centrará el debate en la "falta de una planificación estable, en la creciente dependencia de refuerzos extraordinarios y en la ausencia de una verdadera reorganización de los medios" en función del riesgo real de cada territorio.

También, pondrá el foco en la prevención, recordando que pese a que la Xunta lleva años defendiendo que la lucha contra el fuego debe realizarse durante todo el año, sigue incorporando refuerzos cuando Galicia "ya entra en la fase más delicada de la campaña".

"Galicia no puede afrontar otro verano en el período de máximo riesgo con la misma receta de siempre: parches, contratos de pocos meses y prevención fuera de tiempo. Si la Xunta reconoce que los incendios son más rápidos, más intensos y más difíciles de controlar, el dispositivo no puede seguir funcionando como si nada hubiera cambiado", ha enfatizado

En este contexto, Dacosta ha acusado al Ejecutivo autonómico de "repetir diagnósticos sin tomar decisiones", debido a que siete años después de los grandes incendios de 2017, que culminaron con la aprobación en el Parlamento de una serie de recomendaciones, se sigue discutiendo sobre vacantes y contratos temporales.

Por todo ello, el grupo socialista exigirá explicaciones a la responsable de Medio Rural esta semana sobre la estrategia de la Xunta de cara a esta nueva campaña y las modificaciones introducidas tras las tres últimas.