PSdeG reclama a Xunta un plan para recuperar zonas afectadas por incendios y preparar Galicia para el cambio climático

La diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha reclamado a la Xunta de Galicia un plan para recuperar las zonas afectadas por los incendios forestales y preparar el territorio para el cambio climático.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en nota de prensa, la socialista ha defendido la inversión en la restauración de los montes quemados en 2025 con el fin de "hacer prevención, estabilizar el suelo, reducir el riesgo de erosión y preparar el territorio frente a los efectos del cambio climático".

Dacosta ha criticado que, mientras el Estado ha movilizado más de 27 millones de euros "en distintas actuaciones y ayudas para la recuperación de las zonas afectadas", la Xunta "sigue sin presentar un plan propio".

Por ello, el Grupo Socialista defenderá en el Parlamento una serie de iniciativas para que el Gobierno gallego complete las inversiones estatales, entre las que se encuentran una partida de 9,5 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), destinada a actuaciones de restauración hidrológico-forestal, y una línea de ayudas de más de 1,4 millones de euros, que cubre hasta el 50 % del coste subvencionable de diferentes actuaciones.

Concretamente, ha incidido el PSdeG, esta última, promovida por el Ministerio de Política Territorial, tiene especial incidencia en Ourense, en un total de 28 municipios en los que el fuego causó mayores estragos. Así, a la provincia le corresponde alrededor del 90 % del total.

En este contexto, Carmen Dacosta ha subrayado que la Xunta "no puede quedarse de brazos cruzados ni esperar a que una nueva catástrofe vuelva a golpear Galicia para reaccionar", ya que es la Administración con competencias en materia de montes y, por tanto, "la responsable de actuar".

"Por eso reclamamos ese plan extraordinario de recuperación de las zonas afectadas por los incendios, que complete las actuaciones impulsadas por el Estado, que financie la restauración hidrológico-forestal y la reparación de las infraestructuras públicas dañadas y que garantice que ningún municipio, ninguna explotación agrícola o ganadera, ningún monte vecinal y ninguna persona afectada se quede sin las ayudas necesarias para recuperar lo perdido", ha concluido.