El PSdeG de Santiago celebra las medidas del Gobierno para "garantizar los derechos humanos" de las personas migrantes

El secretario xeral del PSOE compostelano y diputado autonómico, Aitor Bouza, en rueda de prensa - PSOE DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSOE compostelano y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha puesto en valor este jueves las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para "garantizar los derechos humanos" de las personas migrantes.

"Entendemos que las personas y los derechos humanos ni se negocian ni se prohíben y por lo tanto, todo lo que vaya encaminado a garantizar los derechos humanos y que se reconozcan que las personas tenemos esos derechos, por supuestos que nosotros vamos a estar siempre apoyando al gobierno de Sánchez en este tipo de medias ambiciosamente sociales y respetuosas al máximo de los derechos humanos", ha apuntado.

Bouza ha subrayado que las personas no son mercancías ni una moneda de cambio y ha insistido en que estas medidas van encaminadas al reconocimiento de los de los derechos humanos.

Además, preguntado al respecto, ha destacado que la regularización de la situación de las personas migrantes puede tener una "segunda derivada" que beneficia mucho el trabajo en sectores de la economía que necesitan que estas personas se incorporen al mundo laboral.

Por otra parte, en la rueda de prensa también se ha referido al voto del PP en contra del decreto que incluía la revalorización de las pensiones. Al respecto, ha dicho que esta postura demuestra realmente la falta de compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con los pensionistas.