El PSdeG solo votará en primarias en Ferrol, tras presentarse un único candidato en Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago

Archivo - Imagen de archivo en la que el exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, ofrece declaraciones junto a la excocnejala Eva Martínez, ambos se enfrentarán en primarias por ser los aspirantes del PSOE a la Alcaldía de Ferrol- Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

Los militantes del PSdeG solo tendrán que votar en primarias en la ciudad de Ferrol, donde se enfrentarán por ser los candidatos del Partido Socialista a la alcaldía el exregidor Ángel Mato y la que fuera concejala Eva Martínez Montero.

Todo ello, tal y como han confirmado fuentes socialistas, después de en las ciudades de Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela solo se registrase una única precandidatura, por lo que Miguel Fernández, Natalia González, Iván Puentes y Pedro Blanco, respectivamente, han sido ya ratificados de forma oficial como candidatos.

Y es que con los cambios introducidos en el reglamento en el último Congreso Federal que el PSOE celebró en Sevilla, todos ellos pueden ser proclamados por parte de la comisión de ética sin necesidad de recoger los avales.

Así las cosas, en Ferrol darán la batalla por ser el cabeza de cartel el exregidor Ángel Mato y la exedil Eva Martínez, quien ya había avanzado hace unas semanas su intención de competir en el proceso interno.

A las 12,00 horas de este viernes cerraba el plazo para que los militantes presentasen sus precandidaturas según el calendario aprobado el pasado sábado por el Comité Federal para los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las elecciones municipales del 23 de mayo del próximo año.

Ahora, entre el 4 y el 11 de julio Ángel Mato y Eva Martínez Acón podrán recoger avales. A partir de ahí, del 12 al 18 de junio se iniciará la campaña de información y el domingo 19 de julio se procederá a la votación.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

La principal incógnita que mantenían los socialistas era quién sería su aspirante en la capital gallega después de un mandato en el que la agrupación vivió una crisis interna que derivó en la expulsión de cuatro concejales --Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez, que presentarán una propia candidatura--.

En la jornada del jueves, primer día de plazo habilitado, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, dio un paso al frente y comunicó su decisión de ser el alcaldable socialista en la capital gallega.

Pedro Blanco, próximo al secretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, es el único socialista que se presentó en la Agrupación de Santiago después de que la vicesecretaria xeral del PSOE compostelano, Marta Álvarez Santullano, decidiese no hacerlo.

En declaraciones a Europa Press, Santullano ha recordado que ella misma se ofreció al partido para encabezar la candidatura si era la "persona más valorada". Sin embargo, ha dicho que "una vez que, con los datos que maneja el partido, la persona más valorada es Pedro Blanco", da un "paso al lado" por "responsabilidad y por coherencia con el partido" en el que destaca que milita desde hace 26 años.

Este mismo viernes y preguntada al respecto en rueda de prensa, la diputada autonómica Patricia Iglesias destacó su apoyo a Pedro Blanco y aseguró que remarían "todos a una", convencida de que "Santiago necesita un proyecto ilusionante".

MIGUEL FERNÁNDEZ Y EL RETO DE DEVOLVER LA ALCALDÍA DE LUGO AL PSOE

Por su parte, en Lugo, el aspirante por el PSOE a dirigir el Ayuntamiento será el exalcalde Miguel Fernández, a quien la popular Elena Candia le arrebató recientemente el bastón de mando a través de una moción de censura en la que contó con el apoyo de una concejala tránsfuga que se había presentado por el PSOE, María Reigosa.

El propio secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, había trasladado públicamente apoyo a Miguel Fernández, que ahora tendrá como reto volver a llevar al PSOE a la alcaldía de una ciudad en la que gobernó durante casi tres décadas y en la que el propio Besteiro inició su carrera política como concejal.

Fernández ha destacado este viernes que afronta esta nueva etapa con el objetivo de retomar el proyecto de transformación en al ciudad y ha asegurado afrontar el reto con "ilusión, motivación y experiencia", convencido de que PSOE puede volver a liderar "un proyecto de futuro para la capital lucense".

Además, ha incidido en que su candidatura no responde a una "aspiración personal", sino a la "voluntad de recuperar un modelo de ciudad" que, a su juicio, "permitió modernizar Lugo y mejorar numerosos indicadores económicos y sociales durante los años de gobierno progresista".

OURENSE

En Ourense, la aspirante socialista a la alcaldía será la actual portavoz y secretaria xeral de la agrupación local, Natalia González, quien actualmente ostenta, además, la secretaría de Igualdad en la dirección del PSdeG.

Si bien en las anteriores municipales el exalcalde Francisco Rodríguez había sido cabeza de cartel, Natalia González lleva actualmente las riendas del Grupo Municipal y la portavocía en este municipio que actualmente gobierna el regidor de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome.

González Benéitez registró ya el jueves su precandidatura y remitió una carta a la militancia a través de sus redes sociales a través de la que reivindicaba la política "útil, próxima y honesta".

PONTEVEDRA

En Pontevedra, Iván Puentes competirá por la alcaldía con las siglas del PSOE después de que su precandidatura también fuese la única registrada. El actual portavoz socialista en la ciudad del Lérez presentó oficializó este viernes su decisión acompañado por el grupo municipal socialista y destacó la unidad interna de la formación.

Puentes afronta este nuevo proceso con la expectativa de encabezar por primera vez una candidatura tras haber completado un mandato íntegro al frente del grupo municipal.

En declaraciones a los medios, ha calificado las elecciones municipales de 2027 como "trascendentales" y ha asegurado que el panorama político en Pontevedra será más abierto que en anteriores convocatorias. Así, ha dicho que las encuestas reflejan una evolución positiva para el PSOE y ha planteado un proyecto que combine la preservación del modelo de ciudad con nuevas políticas para afrontar retos como el acceso a la vivienda, la creación de empleo, la lucha contra el cambio climático, la recuperación de espacios naturales y la mejora de la calidad de vida.

Además, en Galicia, el Comité Federal del PSOE también abrió el proceso de primarias en las localidades de Oleiros, Narón y Ponteareas, donde los socialistas tampoco irán a las urnas al concurrir un solo militante.

Así, a falta de la proclamación oficial, serán candidatos del PSOE Jorge Ulla Rocha en Narón, Jesús Fernández Díez en Oleiros, ambos en la provincia de A Coruña; y Vanesa Fernández Seoane en Ponteareas (Pontevedra).

ALCALDÍAS

Respecto de las candidaturas a las alcaldías en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en los que ya gobierna el PSdeG, la Comisión Nacional de Ética ha formalizado las de Blas García en Ames, Inés Rey en A Coruña, José Ramón Riobóo en Culleredo, Digna Rivas en Redondela, Abel Caballero en Vigo y Alberto Varela en Vilagarcía.