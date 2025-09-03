PSdeG subraya a Rueda que rechazar la condonación de la deuda es decir que no a más recursos para Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz segunda del Grupo Socialista, Lara Méndez, ha subrayado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que rechazar la condonación de la deuda es decir que no a más médicos, profesores y recursos para los ayuntamientos gallegos.

Así lo ha trasladado en respuesta a las declaraciones del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, quien avanzó este martes que el Gobierno gallego estudiará todas las vías posibles frente a la condonación de la deuda, sin descartar la judicial.

Méndez ha señalado que la rebaja de la deuda permitiría "invertir en sanidad, educación, servicios sociales y reforzar el estado de bienestar".

En esta línea, la socialista ha afirmado que si finalmente el Gobierno gallego decide rechazarla, "tendrá que explicar por que prefiere mantener una deuda que asfixia a los gallegos en lugar de liberar recursos para atender las necesidades urgentes de la ciudadanía".