El PSdeG ve "llamativo" que Aldama salga "con los bolsillos llenos" y lamenta que se pueda convertir en "efecto llamada"

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias y la secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, en rueda de prensa. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha tildado de "llamativo" que el empresario Víctor de Aldama --"el corruptor"-- haya obtenido una resolución "casi exculpatoria" y salga "con los bolsillos llenos", lo que, ha lamentado, "puede convertirse en un efecto llamada para otros".

"El mensaje que trasladamos a la sociedad es muy complicado de digerir y se puede también convertir en un efecto llamada para otros: hable usted, diga lo que quiera, aunque sea mentira, que puede salir beneficiado y con los bolsillos llenos", ha censurado.

A preguntas de los medios este martes en una rueda de prensa en la Cámara gallega, Lara Méndez ha insistido en que el PSOE "siempre" defiende "la colaboración la justicia", independientemente, ha añadido, de que puedan "ser críticos con procedimientos". "Creemos y defendemos la tolerancia cero, independientemente del corrupto", ha señalado.

En esta línea, ha remarcado que "cuando hay algún caso" en sus filas, "aunque sea incipiente de posible corrupción", lo primero que se hace, ha apuntado, "es expulsarlo y colaborar con la justicia".

Cuestionada por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez indultó en su momento al denunciante de la trama Gürtel, la secretaria de Organización del PSdeG ha esgrimido que "hay formas y formas de colaborar", además de que "la colaboración no puede ser mentira".

En este sentido, ha señalado que Aldama "no aportó nada nuevo" al caso, tal y como "se corroboró en la sentencia". "La colaboración no puede ser una carta abierta, tiene que ser real, efectiva, con arrepentimiento e incluso donde por mentir no salgas premiado", ha zanjado.