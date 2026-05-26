El PSOE pone el foco en BNG de cara a la moción de censura en Ourense para articular una alternativa a Jácome

El Grupo Municipal Socialista en Ourense comparece en rueda de prensa frente al Ayuntamiento - EUROPA PRESS

OURENSE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Ourense ha apuntado al BNG como posible apoyo de cara a la moción de censura para articular una alternativa a los 10 ediles que conforman el grupo de gobierno de Democracia Ourensana (DO), encabezado por el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, después de que este se sometiese el pasado viernes a una cuestión de confianza que fue rechazada por toda la oposición.

"Seis más cuatro son diez", ha subrayado su portavoz, Natalia González, en declaraciones a medios este martes frente al Consistorio, en referencia a la posible unión de las seis concejalas socialistas y los cuatro concejales nacionalistas, que empatarían en número con los 10 ediles que conforman el grupo de gobierno de DO.

"Hay que ser rigurosos, siete no es mayoría absoluta, seis más cuatro quizá si. ¿Del PP son siete votos? No lo sabemos", ha sentenciado, además, haciendo alusión a la posibilidad de que algunos miembros de la agrupación local del PP --que cuenta con siete concejales-- pudiesen apoyar una alternativa socialista a Jácome, en lugar de a la actual portavoz popular, Ana Méndez, para alcanzar la mayoría absoluta --que se formaría con un total de 14 concejales--.

"Cuando se abre diálogo y negociación no se puede venir con imposiciones. No se puede contar con algo que yo tengo mis serias dudas, que es que el PP tenga esos siete votos", ha recalcado la portavoz socialista, que se ha propuesto, además, como posible alcaldesa.

"BLANQUEAR" A JÁCOME

En esta línea, González ha rechazado apoyar una candidatura popular afeando que estos "blanquean" al regidor ourensano y señalando que PP "volvió a renovar su confianza para mantener el gobierno en otras instituciones". "Se erigen como alternativa ahora. PP y DO son iguales y no son alternativa a nada", ha sentenciado.

Así, han apuntado a nacionalistas, recordando que en el último intento de moción de censura en 2024 estos trasladaron su apoyo "únicamente a un alcalde socialista". "El único gobierno decente que tuvo este ayuntamiento fue un bipartito liderado por PSOE con el apoyo de BNG", ha añadido.

"Sabemos que BNG está en contra de PP y DO. Si quiere una alternativa para esta ciudad, seis más cuatro son 10", ha recalcado la portavoz socialista.

En este sentido, González ha negado un acuerdo con Pérez Jácome, tras rechazar socialistas la retirada del expediente presupuestario en el primer pleno del pasado viernes, abriendo paso a Jácome para someterse a una cuestión de confianza. "Cuando digo que no pasteleamos con Jácome lo digo con convicción y seguridad y, sobre todo, con sinceridad, los que pastelean son otros", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado "barro político" por parte de populares al "dejar caer cosas que son falsas", después de que la portavoz local del PP apuntase este pasado lunes a un posible "pacto oscuro" entre socialistas y DO. "Echar la culpa a otros es ser irresponsables. Mentir para nosotros no es una opción", ha añadido.