El PSOE de Santiago se abstendrá en la votación de los presupuestos municipales, que ve "poco ambiciosos"

Los concejales del PSOE en Santiago, Marta Abal (i) y Sindo Guinarte (d), que ejerce como portavoz municipal. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Santiago de Compostela ha decidido, finalmente, abstenerse en la votación de los presupuestos municipales, que se celebrará esta tarde en un pleno extraordinario. Aunque no está de acuerdo en aspectos claves de las cuentas y las ve "poco ambiciosas", ha descartado el voto en contra después de que el gobierno incorporase una parte "muy parcial" de sus propuestas.

"No podemos votar a favor porque estos no son nuestros presupuestos", ha justificado el portavoz municipal, Sindo Guinarte, repitiendo las palabras que ya pronunció la semana pasada cuando anunció, junto a Marta Abal, que descartaban votar 'sí'.

Guinarte ha explicado, en un audio remitido a los medios, que no comparten aspectos que entiende "clave", como la previsión de ingresos, que ha tachado de "poco realista". En este ámbito, ha puesto como ejemplo la estimación de ingresos por multas, que ha calificado de "no razonable".

El portavoz socialista ha criticado también la previsión de gasto y ha advertido de que, a pesar de tratarse del presupuesto "más alto de la historia del Ayuntamiento de Santiago", contempla una partida de inversiones "muy reducida", ya que "es la mitad de la prevista en el presupuesto de 2025".

Con todo, el portavoz socialista ha explicado que el grupo tampoco votará en contra tras un proceso de negociación en el que el Gobierno local incorporó una parte "muy parcial" de sus propuestas, tanto en actuaciones concretas como en compromisos políticos. Esta aceptación parcial, según ha indicado, es la que lleva al grupo a adoptar "esta posición intermedia de abstención".

Por su parte, las concejalas no adscritas --expulsadas del PSOE-- han trasladado que, con todos los preacuerdos "incumplidos" y sus 20 propuestas "ignoradas", el voto "solo puede ser la abstención". Mientras, el PP ha reservado el sentido de su voto, que decidirá en la reunión previa al pleno. No obstante, su portavoz, Borja Verea, ha insistido en que haría unos presupuestos "completamente distintos".