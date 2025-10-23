El PSOE de Santiago advierte de la "situación dramática" del CHUS y responsabiliza a la Xunta de retrasos y espera

El diputado y secretario xeral del PSdeG-Santiago, Aitor Bouza, y el secretario de sanidad y politica social de la ejecutiva local, Brais Botana, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE compostelano ha denunciado este jueves "demoras inaceptables" en el traslado de pacientes del área de Santiago y han reclamado a la Xunta medidas urgentes para mejorar el transporte sanitario y reducir las listas de espera.

Así lo han trasladado este jueves el diputado socialista en el Parlamento de Galicia y secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, junto con el responsable de Sanidad y Política Social de la ejecutiva local, Brais Botana.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PSOE local, Botana ha alertado de que se producen "unas demoras de 14, 15 y 16 horas" que consideran que son "inaceptables" en el traslado de pacientes, tanto de forma programada como también en momentos puntuales de forma urgente.

El socialista ha responsabilizado al modelo de externalización del servicio y a la falta de recursos propios del Sergas de la situación, al asegurar que es "un sistema que se basa por completo en concesiones que son completamente privadas" y que esto, al final, hace que el propio 061 no disponga de ambulancias adicionales fuera de la red urgente y limite la capacidad para poder responder como sistema.

Botana ha reclamado "ampliar de forma urgente la flota de ambulancias tanto de soporte vital avanzado como también ara transporte de pacientes de forma programada y de atención más básica" y ha propuesto una "internalización progresiva de este servicio para contar con recursos propios".

Por su parte, Aitor Bouza ha situado estas carencias en un contexto más amplio de saturación de la sanidad en Santiago de Compostela. Según el diputado socialista, "la situación que a día de hoy en la propia sanidad de Santiago de Compostela es dramática".

Así, ha lamentado casos concretos, como el de una persona mayor que esperó "16 horas y media" en el hospital por una ambulancia, y ha criticado el aumento de las listas de espera para cirugías: "Vimos como particularmente aquí en Santiago aumentaron tanto la media de espera como las personas afectadas, pero también, sobre todo, las de prioridad uno. Esta situación es absolutamente inadmisible", ha afirmado.

Bouza ha anunciado que llevarán estas cuestiones al Parlamento de Galicia, reclamando un plan que permita reducir los tiempos de espera y garantizar una atención sanitaria digna: "Exigimos un plan que rebaje el tiempo de espera para cirugías, pero sobre todo muy especialmente las de prioridad uno", ha manifestado.