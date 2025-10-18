El PSOE de Santiago califica de "claramente insuficiente" la cantidad que percibirá la ciudad por la capitalidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en Santiago, Gumersindo Guinarte, ha calificado de "claramente insuficiente" el incremento anunciado por el Partido Popular de la aportación que los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 destinarán a la ciudad en virtud de la Ley del Estatuto de Capitalidad.

"Es una cantidad claramente insuficiente, yo diría incluso que es una cantidad pírrica. Una cantidad que está por debajo, muy por debajo, del que los informes de la Universidad de Santiago establecieron como que era a cantidad razonable que los presupuestos de Galicia debían aportar a Santiago de Compostela", ha denunciado.

En esta línea, ha recordado que el Gobierno gallego prevé aumentar en 400.000 euros la cantidad asignada, una subida que, a juicio del socialista, "no responde a las necesidades reales de la capital gallega ni a lo que determinaron estudios académicos".

Asimismo, Guinarte ha incidido en que la cifra propuesta por la Xunta "queda aún por debajo de la que la Comunidad Autónoma aportaba a Santiago de Compostela en el año 2009, precisamente cuando la Xunta de Galicia pasó a manos del Partido Popular". En concreto, Santiago recibirá tres millones de euros en concepto de capitalidad.

"Después de 15 años, la Xunta de Galicia propone aportar menos a Santiago del que ya aportaba en el año 2009. Hace más de 15 años. Esta Xunta de Galicia del Partido Popular no respeta la capital de Galicia", ha concluido el portavoz socialista.