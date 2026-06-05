El PSOE de Vigo insiste en votar la comparecencia del alcalde en el pleno del Saltamontes y compara a PP y BNG con Putin

VIGO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha reiterado este viernes sus críticas a los grupos de la oposición, PP y BNG, por solicitar la comparecencia del alcalde en el pleno extraordinario que se celebrará el 19 de junio sobre el caso Saltamontes, y tras insistir en que esa comparecencia debe someterse a votación, ha vuelto a comparar a 'populares' y nacionalistas con Putin.

En declaraciones remitidas a los medios, edil socialista Carlos López Font ha repetido que el Reglamento del Pleno establece que las comparecencias de los miembros del gobierno local en este órgano deben ser sometidas a votación, y ha acusado a PP y a BNG de pretender "que en Vigo decidan las minorías".

Tras remitirse a los reglamentos del Parlamento de Galicia y del Congreso de los Diputados, López Font ha advertido de que "según la teoría del BNG", que defiende que los grupos minoritario pueden solicitar la comparecencia en el ejercicio de su función fiscalizadora, "todos los reglamentos de España serían inconstitucionales". "Las comparecencias del gobierno municipal se tienen que votar, tal y como recoge la normativa, pero el PP y el BNG pretenden decidir ellos sin votación. Debe ser que para ellos la democracia no existe", ha incidido el concejal del gobierno vigués.

Además, ha recordado que esa parte del Reglamento del Pleno ya era así cuando gobernaron PP y BNG, y ha repetido que "las normas hay que cumplirlas", al tiempo que ha señalado que la decisión del alcalde, de retirar del orden del día su comparecencia, está avalada por informe del secretario municipal.

"Eso se llama democracia. PP y BNG se parecen cada vez más a Putin", ha proclamado, antes de acusar a los 'populares' de actuar como "comparsa" del grupo nacionalista.