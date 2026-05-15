Publicada en el DOG la orden de ayudas para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en pequeños municipios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la orden de la que será la primera línea de ayudas para rehabilitar viviendas en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que vayan destinadas a trabajadores en centros del entorno.

Con plazo de solicitud abierto desde este sábado hasta el próximo 15 de julio, esta convocatoria bianual (2026-2027) conjunta de las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas cuenta con un presupuesto inicial de 1,5 millones y busca dar respuesta tanto a las necesidades de mano de obra del tejido productivo --priorizando sectores estratégicos-- como a las de acceso a la vivienda de las personas trabajadoras, al tiempo que se avanza en la fijación de población y en la vertebración del territorio gallego.

Podrán beneficiarse de las ayudas los propietarios, usufructuarios o cesionarios del uso de esas viviendas por un plazo mínimo de 10 años, ya sean las propias empresas que contratan o personas físicas o jurídicas y ayuntamientos que se comprometan con ellas a destinar los inmuebles que rehabiliten sus trabajadores.

Para garantizar la cobertura de las vacantes laborales echando mano --cuando sea necesario-- de la atracción de talento exterior, se valorará que las viviendas sean para personas contratadas en el marco del programa Retorna Cualifica Emprego -que tiene abierto el plazo de solicitud de la convocatoria 2026-2027- o tras haber sido beneficiarias de las becas Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

REQUISITOS Y VALORACIÓN

La orden contempla dos líneas. Por una parte, la destinada tanto a las empresas como a las personas físicas o jurídicas que se comprometan con ellas a destinar las viviendas que rehabiliten a sus personas trabajadoras, dotada con 750.000 euros. Por otra, la dirigida a los ayuntamientos que también suscriban con las empresas el oportuno instrumento jurídico, con otros 750.000 euros.

Del montante total de 1,5 millones, 600.000 euros corresponden a la presente anualidad y los restantes 900.000 euros corresponden a la de 2027.

Las ayudas podrán destinarse tanto a la rehabilitación de viviendas unifamiliares como de edificios residenciales colectivos inacabados o que se encuentren en situación de esqueleto inmobiliario. Se incluye como subvencionable la terminación y/o ampliación de los inmuebles y las obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad o eficiencia energética, y mismo actuaciones preparatorias como informes o gastos de tramitación.

Además de la ayuda para la rehabilitación, los interesados podrán solicitar la contratación del seguro de impago o alquiler o cesión de uso.

En cuanto a las ayudas máximas, en el caso de que se rehabilite una vivienda unifamiliar la cuantía podrá alcanzar hasta el 95% del presupuesto protegido de las obras, sin que en ningún caso puedan superar los 50.000 euros por vivienda rehabilitada en el caso de la línea de empresas y personas físicas o jurídicas, y de 75.000 euros si el solicitante es un ayuntamiento.

En los edificios residenciales, la cuantía podrá alcanzar también hasta el 95% del presupuesto protegido de las obras, sin que en ningún caso se puedan superar los 30.000 euros por cada una de las viviendas que formen parte del inmueble, ni la cantidad conjunta para todo el inmueble de 300.000 euros. Esto es, se puede cubrir hasta un máximo de 10 ayudas en este caso.

La Xunta ha añadido que a la hora de puntuar las solicitudes, y más allá de la mencionada valoración de las personas beneficiarias del Retorna Cualifica Emprego y de las BEME como destinatarias finales, se tendrán en cuenta otras cuestiones como que las viviendas sean para trabajadores de sectores estratégicos para Galicia, como el de la automoción, naval, metalmecánico, téxtil-moda, TIC e industrias culturales, así como las actividades agroalimentarias, pesqueras, forestales o de cuidados de mayores.

También se evaluará la distancia entre los inmuebles y los centros de trabajo correspondientes -no pudiendo acogerse a la ayuda los situados a más de 15 kilómetros-, el tamaño poblacional del municipio y su evolución demográfica en los últimos diez años -- así como que la vivienda se sitúe en un área Rexurbe-- o las condiciones de sostenibilidad de la rehabilitación, mejorando la eficiencia energética o empleando materiales de bajo impacto ambiental y técnicas de construcción sostenible.