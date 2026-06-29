Publicadas en el DOG las mejoras en urgencias hospitalarias, con subidas salariales y cambios en el cómputo de descansos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la orden de la Consellería de Sanidade por la que se oficializa el acuerdo del Consello da Xunta para aplicar una serie de mejoras laborales y retributivas destinadas al personal médico de los servicios de urgencias hospitalarias.

Las medidas, que buscan adaptar las condiciones de estos profesionales a la "singularidad" de su prestación sanitaria, incluyen incrementos salariales y cambios en el cómputo de descansos.

Según recoge el documento, el plan establece una mejora retributiva progresiva de la jornada complementaria (guardias), con un incremento total de cinco euros por hora que se aplicará en dos ejercicios. El primer tramo, un aumento de dos euros/hora, tiene efectos desde el pasado 1 de abril de 2026, mientras que los tres euros restantes se consolidarán a lo largo del año 2027.

Otra de las novedades destacadas es el reconocimiento de la noche del viernes prefestivo, que pasará a retribuirse como un módulo festivo para esta categoría profesional. Asimismo, se modifica el régimen de descansos para equipararlo al del personal de los Puntos de Atención Continuada (PAC), con una aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2026.

La orden también contempla el mantenimiento del servicio de localizaciones (personal de guardia localizable) siempre que existan picos de actividad asistencial, con el fin de asegurar la cobertura, reducir tiempos de respuesta y evitar la sobrecarga de los equipos que se encuentran de presencia física en el hospital.

De cara al futuro inmediato, la Xunta se compromete a realizar un nuevo estudio en el último trimestre de este año para analizar la carga asistencial. El objetivo es valorar la necesidad de solicitar una mayor dotación de personal estructural de médicos de urgencias en los próximos presupuestos de la comunidad.

El acuerdo llega después de que la propuesta fuera sometida a la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 15 de abril sin alcanzar un consenso con las organizaciones sindicales. No obstante, el Gobierno gallego ha decidido seguir adelante con su aprobación al considerar que el documento recoge "peticiones y mejoras importantes" para el colectivo y ante el "compromiso" de la Consellería con este personal.

Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se constituirá una comisión de seguimiento mixta entre la Administración y los sindicatos firmantes.