Publicados los festivos locales para 2027 en los 313 municipios gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la resolución de la Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais en la que se recogen los festivos de carácter local para el año 2027 de los 313 municipios gallegos.

La festividad más repetida vuelve a ser el 16 de agosto, San Roque, escogida por cerca de una cuarentena de localidades gallega, incluyendo Santiago de Compostela. En la capital gallega, el otro festivo local será el 6 de mayo, día de la Ascensión.

En A Coruña, este año seleccionaron el 9 de febrero, martes de Carnaval, y el 24 de junio, San Juan. Ferrol eligió el 7 de enero, San Xiao, y el 29 de marzo, Nuestra Señora de Chamorro.

Mismo día que eligió Vigo, 29 de marzo, lunes siguiente a la Reconquista, y el 16 de agosto. Pontevedra escogió el 10 de febrero, miércoles de ceniza, y el 29 de marzo, San Cibrán.

Ourense tendrá fiesta el 9 de febrero y el 11 de noviembre, San Martín, mientras que Lugo también el 9 de febrero y el 5 de octubre, San Froilán. Para ver el resto de localidades gallegas, están publicados en el siguiente DOG: 'https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2026/20261026/AnuncioG0...'.