El Puerto de Vigo inicia una campaña navideña de recogida de juguetes, ropa y alimentos para los más necesitados

Inicio de la campaña de esta Navidad. - PUERTO DE VIGO

VIGO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo ha iniciado su tradicional campaña navideña de recogida de alimentos, juguetes y ropa para los más necesitados, que arrancará el próximo viernes, día 20 de noviembre, y se extenderá hasta el 22 de diciembre.

En un comunicado, el Puerto ha informado de que la organización y el voluntariado corre a cargo, un año más, de la Policía Portuaria, que serán los encargados de repartir las cajas y los carteles entre las empresas colaboradoras.

Los destinatarios de esta recogida serán el Banco de Alimentos de Vigo, la Casa Cuna - Hogar Santa Isabel, el comedor de la Esperanza (O Berbés), la Asociación Stop con su Campaña 'Cada niño un juguete', la Federación de Asociaciones vecinales 'Eduardo Chao', la Fundación de la Santa Cruz, Stella Maris y la campaña promovida por la viguesa Dolores Graña y su hija Rocío entre los ancianos de cuatro residencias de Vigo y Tui que no tienen familia.

Las personas que quieran hacer llegar sus donaciones podrán hacerlo en las dependencias de los organismos y empresas participantes, incluyendo el Real Clúb Náutico de Vigo, la Real Federación Gallega de Fútbol o Arvi y Anfaco, entre muchas otras.

En el caso concreto de la Autoridad Portuaria de Vigo, las cajas se ubicarán en su sede central, situada en la Plaza de la Estrella, así como en la nave de Talleres (Muelle del Arenal), en el Edificio de oficinas 'Virxe do Carme' (Puerto Pesquero), y en los diferentes puestos de la Policía Portuaria.