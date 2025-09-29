Queda en libertad el varón de 19 años detenido en Vigo por una supuesta agresión sexual a otra joven en plena calle

VIGO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El varón de 19 años detenido el sábado en Vigo como presunto autor de un delito de agresión sexual a una joven de madrugada en una céntrica calle de la ciudad olívica ha quedado en libertad en las últimas horas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

En concreto, dicho cuerpo de seguridad habría dejado en libertad al hombre a la espera de que sea citado por el juzgado que se encargará del caso.

El suceso se produjo sobre las 07.10 horas del pasado sábado, 27 de septiembre, cuando una patrulla de la Policía Local de Vigo que realizaba labores de vigilancia en la calle Joaquín Loriga fue requerida por un grupo de cuatro jóvenes.

Los testigos alertaron de que una mujer se encontraba tendida en un banco y casi inconsciente. Ante esta situación, los agentes se desplazaron hasta el lugar y solicitaron la intervención del personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El grupo de jóvenes indica que cuando salieron de una discoteca que hay en la zona vieron a la mujer tirada en el suelo con "un varón encima de ella", al tiempo, detallan que el varón se ausentó del lugar y llevaba el pantalón manchado de sangre.

Asimismo, según las mismas fuentes, dos de los testigos relatan que el hombre estaba encima de la mujer, con el pantalón bajado y realizaba "movimientos pelvicos".

Los agentes localizaron al hombre y comprobaron que la descripción ofrecida por los testigos concordaba. Además, el varón reconoció que, momentos antes, tuviera relaciones sexuales con una mujer.

Los efectivos policiales procedieron a cachearlo y le localizaron un teléfono móvil que pertenecía a la joven.

Por todo ello, la Policía Local activó el protocolo de agresión sexual y la joven fue trasladada por el personal sanitario al Hospital Álvaro Cunqueiro.

El varón fue detenido por un supuesto delito de agresión sexual, por lo que posteriormente fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, siendo liberado horas después.