La quita de la deuda calienta el pleno y Rueda ironiza: "Si nos dan los 4.000 millones, vamos ya a por ellos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la condonación de la deuda, a las puertas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha calentado este miércoles la sesión de control del Parlamento de Galicia, donde los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han instado al presidente gallego, Alfonso Rueda, a aceptar la quita. El mandatario autonómico, por su parte, mantiene que es "un negocio ruinoso" y les ha acusado de "engañar" a los gallegos con "disparates".

"Si nos fueran a dar 4.000 millones claro que los queremos. Si es así, ya le digo que sí que queremos la condonación. Vamos usted, el señor Besteiro y yo a Madrid a por ellos y luego vemos aquí como los repartimos. Con eso podemos pagar los billetes también", ha esgrimido Rueda, antes de reiterar, ya en tono serio, que la deuda no "desaparece". El impacto, ha advertido, "son como mucho unos 40 millones (42 millones, en concreto) en intereses".

De hecho, mientras los líderes de la oposición acusan a Rueda de rechazar la quita por "sumisión" al PP, que dirige el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo, y de incidir en que esos 4.000 millones serían fundamentales para los servicios públicos autonómicos, el Gobierno autonómico mantiene que la condonación supondría en realidad a Galicia asumir 597 millones más de deuda.

La explicación que da la Xunta es que, aunque la quita reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros por habitante, habría que "asumir la estatal", que asciende a 1.699 euros por habitante, "por lo que se incrementaría en 220 euros para cada gallego y gallega".

"Yo no esperaba tener que venir aquí a explicar al presidente de la Xunta lo que es una quita. Es de primero de Economía. ¿Sabe cuál es el problema? Que no quiere ver lo que necesita este país, porque usted le está diciendo a los gallegos y a las gallegas que una reducción de la deuda del 33% no significa más disponibilidad de recursos para la Xunta. Deje ya de mentir para justificar su sumisión a Feijóo y a Madrid", ha replicado Pontón.

Mientras mostraba el titular de un periódico, la líder nacionalista ha afeado que "la decisión de decir que no a la condonación ni siquiera la tomó el Consello de la Xunta, si no Feijóo" y, tras acusar a Rueda de ser "el peor presidente de la Xunta de la historia y el más antigallego", le ha pedido que "no traicione" a Galicia. "El BNG ya hizo el trabajo difícil, haga usted lo fácil firmando la condonación y, si le parece poco, negocie más, que tendrá nuestro apoyo", ha garantizado.

Besteiro, en la misma línea, ha demandado "responsabilidad" al máximo mandatario gallego y ha insistido en que los 4.000 millones que rechaza el PP "pueden financiar vivienda, sanidad y educación". Y, tras augurar que los populares acabarán actuando como con el decreto ómnibus que incluía la actualización de las pensiones y "culebreando" para cambiar de postura, ha instado a Rueda a llamar al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para que vote sí a la condonación.

"Evítese el ridículo y evítenos a todos los gallegos y gallegas un problema", ha instado el dirigente socialista.