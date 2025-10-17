Radiólogos del área sanitaria de Vigo mantienen la huelga ante otra propuesta "insuficiente" del Sergas

Concentración de radiólogos de Vigo el 6 de octubre de 2025. - O'MEGA

VIGO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los radiólogos del Chuvi, en huelga indefinida desde el pasado 6 de octubre para reclamar más personal durante los turnos de guardia, han rechazado una nueva oferta del Sergas para reforzar el servicio por calificarla de "insuficiente" y mantienen su paro.

Según han trasladado a Europa Press, la nueva propuesta verbal de la gerencia del área sanitaria consiste en un tercer radiólogo los lunes y, de martes a viernes, dependiendo del año de formación del residente.

"Consideramos insuficiente esta medida. El residente es un médico en formación, y seguimos teniendo el mismo problema el fin de semana", han advertido desde el sindicato O'Mega, antes de confirmar que, con estos planteamientos, se mantiene la huelga indefinida.

Asimismo, mantienen también la concentración convocada para el próximo lunes, 20 de octubre a las 19.00 horas frente al museo Marco de Vigo.

En el servicio de Radiología del área sanitaria hay 27 radiólogos que hacen guardias, de los que 25 están secundando el paro. Esta protesta lleva a la suspensión de casi un centenar de pruebas cada día. Cada día hay tres radiólogos de guardia (uno no presencial) y el colectivo reclama uno más, ante el crecimiento de la demanda en los últimos años.

Sanidade alega dificultades para reforzar el servicio (que tiene cinco vacantes) por la falta de profesionales, y señala que una tercera guardia presencial significa un médico menos para hacer pruebas cada día, lo que perjudica el desarrollo normal del Servicio.

Tras el rechazo de la propuesta de la dirección del área sanitaria de Vigo por parte del comité de huelga, el Sergas se ha limitado a informar de que seguirá "trabajando para desbloquear este conflicto en los próximos días".