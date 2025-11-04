Radiólogos de Vigo debatirán en las próximas horas la nueva propuesta del Sergas para desconvocar la huelga

Imagen de la concentración de este martes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radiólogos de Vigo debatirán en las próximas horas la nueva propuesta del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para desconvocar la huelga indefinida, que comenzó el pasado 6 de octubre para exigir más personal en el turno de guardia.

Tal como ha informado la portavoz de los trabajadores, Elena Chavarri, esta mañana se han vuelto a reunir con la dirección del Área Sanitaria, que le ha presentado una nueva oferta para que pongan fin al paro.

Pese a no desgranar la propuesta, debido a que todavía tiene que ser debatida entre los compañeros, Chavarri ha dicho que "no cubre" todas las demandas que tienen los médicos.

Sin embargo, ha reconocido que ya casi llevan un mes de huelga y es "difícil" mantener la situación, por lo que tendrá que ser hablada para ver si se puede llegar a un acuerdo.

No obstante, esta tarde los radiólogos han vuelto a salir a la calle a protestar. En esta ocasión lo han hecho en la calle Príncipe de Vigo, a las puertas del Museo Marco.

Con gritos de 'Radiólogas saturadas, urgencias colapsadas'; 'No es vocación, es explotación' o 'Gerente, escucha, radiólogos en lucha', medio centenar de profesionales han vuelto a pedir un refuerzo en los turnos de guardia.

Precisamente este miércoles, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reunirá con representantes de los radiólogos en el Ayuntamiento, después de acudir a alguna de als concentraciones que convocaron en las últimas semanas.