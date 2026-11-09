Rajoy reivindica la necesidad de que España "recupere la normalidad" tras un Gobierno "que nunca mereció serlo"

Mariano Rajoy en el acto en Mos. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

Ve la huelga como "el acto más caro de la campaña electoral" y apunta a "acabar con la polarización" fomentada por el Ejecutivo

MOS (PONTEVEDRA), 9 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno y presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, ha reivindicado este lunes en Mos (Pontevedra) la importancia de conseguir "por fin" el cambio que España "necesita" para "recuperar la normalidad" tras un Gobierno "que nunca mereció serlo".

Así lo ha señalado durante su intervención en una comida que reunió a cerca de 200 empresarios del área metropolitana de Vigo, celebrada en el Multiusos das Pozas de Mos, donde ha estado acompañado, entre muchos otros, por el presidente provincial del PP, Luis López, y por los cabeza de lista al Congreso y al Senado por la provincia, Julio García Comesaña y Nidia Arévalo, respectivamente.

Allí, Mariano Rajoy ha lamentado la situación actual en la que se encuentra el país, siendo "el periodo más sombrío" de la historia reciente. "Nadie podría maginar siquiera que podría ocurrir lo que vivimos", ha criticado.

Al respecto, ha apuntado a la importancia de "cambiar" el Ejecutivo central ya que "con esta gente no es posible nada". Por ello, en su discurso ha desgranado cinco prioridades para solucionar la situación actual.

El primero de ellos es cambiar de Gobierno, siendo el segundo formar un Gobierno "que pueda gobernar", recordando que España carece de presupuestos desde al año 2022.

La tercera prioridad de Rajoy es recuperar la calidad de la democracia. En este punto, ha criticado los ataques "antidemocráticos" al poder judicial llegados desde el Gobierno.

En cuarto lugar ha señalado la necesidad de acabar con la polarización y la división entre españoles, "fomentada por el Gobierno de España", utilizándola como "estrategia política".

"Es algo lamentable", ha subrayado, recordando los grandes pactos entre partidos para marcar las "reglas de juego" en política de defensa o exterior, entre muchos otros.

Por último, la quinta prioridad para Rajoy es "gobernar", algo "básico" pero que en los tiempos actuales quedó diluido entre "enredos".

HUELGA GENERAL

El expresidente del Gobierno también se ha referido a la huelga general del próximo miércoles, indicando que es "el acto más caro de la campaña electoral" que no pagarán los organizadores, sino todos los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas, "que no merecen esta broma a estas alturas".

Para él, se trata de una huelga convocada por los sindicatos contra la oposición. "Eso sí que es la innovación que España necesita", ha bromeado en su discurso.

Él ha recordado que en los seis primeros meses de llegada al poder sufrió dos huelgas generales, mientras que los sindicatos no convocaron ninguna contra Pedro Sánchez.

Rajoy ha defendido los 50 años de historia del PP, que está "preparado" para gobernar ya que "no es solo un líder o una pandilla".

El de Mos ha sido uno de los cuatro actos que Rajoy ha llevado a cabo esta jornada en Galicia, siendo habitual que el expresidente participe activamente en convocatorias de su partido cuando se acercan las elecciones.

Así, esta mañana ha dado un paseo por Ourense y a la tarde estará en Marín y en Cambados con simpatizantes del PP.

CANDIDATOS

Por su parte, Comesaña ha defendido el papel fundamental de los empresarios y autónomos como "motor" de la provincia, destacando que detrás de cada empresa "hay mucho más que una actividad económica", sino que hay "ideas, inversiones, preocupaciones y, sobre todo, personas, trabajadores, familias y oportunidades".

Sin embargo, ha advertido de las dificultades actuales que atraviesan las empresas, como la burocracia, la subida de costes, la incertidumbre o la presión fiscal.

En este punto, ha indicado que la recaudación tributaria del Estado en la provincia creció un 70% en los últimos siete años, hasta 3.494 millones en 2025. "¿Cómo se está traduciendo toda esa mayor recaudación en mejoras reales para la provincia?", se ha cuestionado, destacando el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, centrado en ofrecer "estabilidad, simplifica trámites y aliviar la carga fiscal".

En la misma línea ha hablado Arévalo, subrayando que los ciudadanos están "hartos y cansados" de promesas incumplidas, de mentiras, de corrupción, de escándalos y del deterioro de las instituciones. "Ya está bien de corrupción, privilegios y atropellos", ha dicho la también alcaldesa de Mos. Según ella, el 29 de noviembre el PP "va a barrer" al PSOE del Gobierno.

"La escoba del PP, de la democracia que va a barrer al socialismo", ha reivindicado, ya que "por fin" hay la oportunidad de poder echar a Pedro Sánchez del poder.

Arévalo ha agradecido a los empresarios que han acudido a la cita, que son el "motor" del área metropolitana de Vigo. También ha puesto en valor el "legado" de Rajoy, destacándolo como el "mejor presidente de la Democracia".