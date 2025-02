'Rapa', 'As neves', 'Honeymoon' y '+Cuñados' copan el mayor número de candidaturas finalistas en los Mestre Mateo

PONTEVEDRA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos de la Diputación de Pontevedra ha sido este jueves el inusual escenario para anunciar las candidaturas finalistas de la vigésimo tercera edición de los Premios Mestre Mateo, donde la serie 'Rapa' y las películas 'As Neves', 'Honeymoon' y '+ Cuñados' reúnen el mayor número de candidaturas.

La actriz Susana Sampedro y el diseñador de sonido David Machadohan conducido este acto en el que la Academia Galega do Audiovisual desveló que Teté Delgado será la encargada de presentar la gala que tendrá lugar el día 15 en Lalín y la coreógrafa Marta Alonso dirigirá el espectáculo bajo el lema de "el audiovisual en movimiento".

En total concurren a estos premios 199 obras y 536 profesionales, pero la serie 'Rapa', producida por Portocabo, acudirá a la cita siendo la producción más votada por los académicos, con 18 candidaturas, empezando por la de Mejor serie de TV, que comparte con las producciones de Vaca, 'Clanes' y 'El circo de los muchachos' y la producida por Undodez junto a Televisión de Galicia, 'Bibopalula'.

Además, siete de los intérpretes de 'Rapa' también son finalistas. Mónica López, Javier Cámara y Darío Loureiro en papeles protagonistas y Sheyla Fariña, Adrián Ríos, Diego Anido y Miguel de Lira en reparto.

Tres de los intérpretes de 'Honeymoon' también están en las categorías finalistas, Javier Gutiérrez como protagonista y Antonio Durán "Morris" y María Vázquez en reparto.

Completan las categorías de interpretación protagonista Federico Pérez por '+ Cuñados', Carmen Machi por 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', Andrea Varela por 'As Neves' y Lucía Veiga por 'Na gloria', que también consigue ser finalista en reparto por 'As Neves'. Concluye la candidatura de reparto María Pujalte por 'Clanes'.

MEJOR LARGOMETRAJE

En la categoría de Mejor largometraje son finalistas 'As Neves', '+ Cuñados', 'Honeymoon' y 'Justicia artificial'.

Los finalistas en la categoría de Mejor dirección, son: Sonia Méndez por 'As Neves', Luis Avilés por '+ Cuñados', Enrique Otero por 'Honeymoon' y Jorge Coira y Javier Cámara por 'Rapa'.

En Mejor documental están 'Aurora', 'Filmé pájaros volando', 'Salvaje, salvaje' y 'Prefiero condenarme', cuyo guión, de Margarita Contento y Eva Veiga, también es finalista junto con los trabajos de Pepe Coira y Fran Araújo por 'Rapa', Roberto G. Méndez y Enrique Otero por 'Honeymoon' y Sonia Méndez por 'As Neves'.

En las categorías técnicas están en Mejor dirección de producción Ana Míguez por 'Rapa', que repite junto a Javi Lopa por '+ Cuñados', María Liaño por 'Clanes' y Nati Juncal por 'Prefiero condenarme', que también repite junto a Silvia Fuentes por 'As Neves'. En Mejor dirección de fotografía compiten Alberte Blanco por 'Prefiero condenarme', Jaime Pérez por 'Rapa', Lucía C. Pan por 'As Neves' y Sergio Franco por 'Honeymoon'.

DIRECCIÓN DE ARTE

En Mejor dirección de arte Andrea Pozo por '+ Cuñados', Curru Garabal por 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', Elia Robles por 'As Neves' e Inés Rodríguez por 'Rapa'.

En Mejor Montaje están Adrián Pino por 'Honeymoon', Gaspar Broullón, Lu Rodríguez y Jorge Coira por 'Rapa', Juliana Montañés por 'As Neves' y repite Lu Rodríguez por '+ Cuñados'.

En las categorías de maquillaje y peluquería, Fanny Bello está nominada por '+ Cuñados' y también por 'Rapa' junto con Sonia García por 'As Neves' y Susana Veira y Bea Antelo por 'Clanes'. En vestuario, Alicia Dapena por 'Rapa', Maite Tailonte por 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', María Fandiño por 'Honeymoon' y María Porto por 'As Neves'.

En la categoría de Mejor sonido son finalistas Carlos Mouriño por 'Clanes', que dobla junto con Diego Staub y Pablo Rega por 'Honeymoon', David Machado, Javier Pato y Daniel Fernández por 'As Neves', Juan Gay y de nuevo Diego Staub por 'Rapa'.

En Mejor Realización, están Adolfo Fernández de 'Recollendo músicas', Jairo Iglesias de 'Nosoutras', Marcos Nine de 'Historias de aquí' y Simone Saibene de 'Cinephilia'. Simone repite también en la categoría de Mejor comunicador junto con Estíbaliz Veiga, Juan Fuentes y Paco Lodeiro.

CORTOMETRAJES

Ocho cortometrajes compiten en sus categorías, en imagen real 'Nai', 'Platónico, plantónica', 'Pura' y 'Véxote' y en animación 'Avetimología', 'Eu vou conmigo', 'Noites de prata' e 'Sinapse'.

La Mejor serie web cuanta con las candidaturas de 'A moza que abortou e o contou', 'Poscoito', 'Pringadas' y 'Pulp Air'. En Mejor videoclip compiten 'Alentejo' de Baiuca, 'Hi, my love' de Sabela, 'Marimondra' de Mondra y Adela Otero y 'Quererse ben', también de Mondra. Y al Mejor Programa están Cinephilia, Cos pés na terra, Nosoutras y Recollendo músicas.

PUBLICIDAD

Para el Mejor anuncio publicitario están nominados Arde LVCVS MMXIV; Cortello Club. Campaña contra la trata; Galicia sabe amar y Non pode ser máis de aquí.

En este acto de presentación de las candidaturas finalistas participaron también el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el alcalde de Lalín, Xosé Crespo; el presidente de la Academia Galega do Audiovisual, Álvaro Pérez Becerra; el director de Agadic, Jacobo Sutil; y el director de Proyección Social de la CRTVG, Xaime Arias.