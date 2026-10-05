Raxoi mantiene abiertos de noche los baños públicos de O Obradoiro para mantener la "salubridad" a raíz de la acampada

Fotografía de los baños públicos, publicada en 'X' - ADRIÁN VILLA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno local, María Rozas, ha confirmado que se mantienen abiertos durante la noche los baños públicos de la Praza do Obradoiro para mantener la "salubridad" de la zona, con motivo de la acampada por la vivienda.

La acampada indefinida impulsada por el Sindicato de Vivenda de Compostela desde el pasado jueves continúa creciendo y, a su vez, sumando críticas de los concejales populares por el trato del Gobierno local a los manifestantes.

En esta ocasión, el edil popular Adrián Villa publicó en la red social 'X' una imagen de los baños públicos de O Obradoiro abiertos durante la noche con el siguiente mensaje: "23.00 horas. Ya no es que paguemos la electricidad del campin, es que el Gobierno del BNG también deja abiertos los lavavos públicos del Obradoiro que, según el horario, cierran a las 21.00 horas".

Preguntada por este asunto, Louzao ha confirmado que los aseos se mantienen abiertos durante la noche por una cuestión de "salubridad" de la zona. "Queremos mantener la salubridad de la zona, entendemos que hay unas personas ahí concentradas y evidentemente hay unos baños públicos y decidimos mantenerlos abiertos para que esas personas puedan ir a esos baños", ha justificado.

De todas formas, ha cargado contra los populares, asegurando que es "bastante lamentable" que, en vez de preocuparse por el derecho al acceso a la vivienda y de las personas a manifestarse, estén preocupados por si tienen donde acceder para ir al baño.